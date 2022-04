iBeer-oprichter: “mensen werden boos dat er geen echt bier was”

Steven Sheraton is het meesterbrein achter één van de populairste iPhone-apps ooit gemaakt: iBeer. Een app waarmee ooms, tantes, vaders en moeders lieten wat “die hippe nieuwe telefoon” voor geinige dingen kon doen. Iets dat niet bij iedereen in de smaak viel.

In een Ask Me Anything op Reddit heeft Sheraton verschillende vragen over één van de iPhones oudste applicaties ooit beantwoord. Zo ook over het feit of hij wel eens met negativiteit te maken kreeg.

Mensen pissig, vanwege het gebrek aan bier

Steven Sheraton kreeg verschillende vragen tijdens de sessie op Reddit. Zo werd hem onder andere gevraagd of hij te maken kreeg met moeilijkheden tijdens het maken van de app. Een vraag waar hij een hilarisch antwoord op gaf. Waar veel mensen de lol van iBeer zonder twijfel in konden zien, waren er ook gebruikers die minder tevreden waren.

“Het was soms moeilijk, omdat we onze eigen vloeistof-simulator moesten maken. Dat deden we met behulp van natuurkundige. Ach, en dan had je natuurlijk ook nog mensen die echt super boos werden om het feit dat er geen bier uit hun iPhone kwam.”

Sheraton dropt het hilarische verhaal tussen neus en lippen door, maar komt er later nog wel op terug. Een gebruiker van het platform laat weten dat de app ervoor zorgde dat hij verliefd werd op de iPhone. “Gelukkig was je overigens wel slim genoeg om geen echt biertje te verwachten”, zegt hij. “Man, de lol die we gehad om de reacties in de App Store en op YouTube.”

🤔 Ask Me Anything? Ask Me Anything, ook wel AMA genoemd, is een populair concept op Reddit. Grootheden en mensen met bepaalde beroepen laten gebruikers van het platform vragen stellen. Ze nemen de tijd om deze, voor een bepaalde periode, te beantwoorden. Denk hierbij aan een uur of een dag.

iBeer goed voor miljoenen

Waar Steve Sheraton ook om lacht is zijn bankrekening. Ondanks de paar mensen die daadwerkelijk bier uit een iPhone verwachtte, groeide iBeer wel echt uit tot een van de populairste apps ooit gemaakt. Hoeveel hij er precies aan verdiende laat hij niet weten, maar “een paar miljoen dollar” leverde het hem in ieder geval wel op. Steve wist in de hoogtijdagen ongeveer 20.000 dollar per dag om te zetten.

Inmiddels zijn applicaties als iBeer niet meer te vinden tussen de populairste titels in de App Store. Benieuwd welke apps het wel verdomd lekker doen? Check dan het bovenstaande artikel.