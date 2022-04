Hoe je honderden euro’s kunt verdienen met je oude HomePod

De HomePod: officieel niet ons land te verkrijgen, maar genoeg mensen die ’em hebben. De slimme speaker van Apple werd in 2018 geïntroduceerd als “the next big thing” voor Smart Homes. Geen gigantisch succes, maar in 2022 wel een prachtige manier om lekker wat centen binnen te harken.

Op verschillende websites duikt de HomePod op. Consumenten verkopen de slimme draadloze speaker van Apple door aan andere consumenten en krijgen daar, opvallend genoeg, een aardig centje voor terug. Een aardig centje staat in dit geval gelijk aan honderden euro’s.

Flink geld verdienen met je oude HomePod

Vorig jaar besloot Apple deels de stekker te trekken uit de ondersteuning voor de HomePod. Redenen genoeg voor een hoop consumenten om te kijken of ze hun slimme draadloze speaker door konden verkopen. Daar wisten ze niet alleen in te slagen, maar ze maakten opvallend genoeg ook nog aardig wat winst. Er zijn voorbeelden waarbij de adviesprijs van $299 overschreden is. En niet zo’n beetje ook.

Chance Miller, hoofdredacteur van de populaire website 9to5mac, merkte al snel op dat een HomePod tegenwoordig veel geld waard is. Op eBay bieden verschillende consumenten hun oude Apple-speaker aan voor het dubbele van de adviesprijs. Hem te koop zetten is één, maar hem ook daadwerkelijk verkopen is een tweede. Eén kijkje in de sectie van verkochte items op eBay en het is duidelijk dat er op dat gebied weinig problemen zijn. Sterker nog: ze worden verkocht voor bedragen als $700. Dat is $400 meer dan de prijs die je voorheen betaalde voor splinternieuw model.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

HomePods are appreciating assets pic.twitter.com/Qn1cAZnEwv — Chance Miller (@ChanceHMiller) April 19, 2022

Amerikaanse website The Verge deed onderzoek naar de HomePod. De prijs voor de slimme speaker van Apple ligt op dit moment rond de $350. Zo’n honderd dollar meer dan dat de speaker vorig jaar waard was.

Waarom het grote succes uitbleef

Zoals gezegd bracht Apple de HomePod in 2018 op de markt. Niet in Nederland, maar o.a. wel in de Verenigde Staten. De HomePod werd verkocht als een doorbraak in de markt voor draadloze speakers en wist ook zeker indruk te maken. Het grote succes bleef echter uit. Dat had niets te maken met de kwaliteit van de speaker, maar wel met de mogelijkheden die het boodt. De adviesprijs van $299 viel niet in de smaak, omdat je al snel twee modellen nodig had voor de optimale ervaring. Geen ramp, maar wel de reden dat de HomePod niet zo goed verkocht als Apple gehoopt had.

Ondanks het gebrek aan officiële verkooppunten wisten Nederlanders echter wel aan een dergelijke speaker te komen. Al moesten ze het dan wel doen met de Engelse versie van Siri. Gelukkig is hij anno 2022 iets gebruiksvriendelijker en wordt ook de Nederlandstalige versie van de slimme assistent ondersteund. Dat heeft alles te maken met de komst van de HomePod mini.

Wil je weten wat dit kleine model, dat sinds dit jaar ook te koop is in Nederland? Check dan zeker even het bovenstaande artikel!