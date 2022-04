Google Maps voor iPhone krijgt Apple Watch-ondersteuning en meer

Smartphone- en Apple Watch-gebruikers kunnen uitkijken naar enkele verbeteringen voor de populaire kaartenapplicatie Google Maps. Zo zijn de kaarten gedetailleerder dan voorheen en krijg je ook informatie over tolwegen (wanneer nodig). Ook zie je stopborden, verkeerslichten en gebouwomlijningen op die kaarten staan.

Veel nieuwe opties moeten in de komende weken uitrollen. Een belangrijke functie is het overzicht van kosten op tolwegen. In verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten en Japan, moet je nog betalen bij poortjes om de weg op te kunnen. In Nederland bestaan er geen tolwegen meer, wel nog tunnels waar je voor moet betalen.

Google Maps krijgt uitgebreide update

Hoe dan ook: Google Maps laat een geschatte prijs zien op basis van de route en de dag van de week. Dat geldt nu voor tweeduizend wegen in de VS, Japan, India en Indonesië, maar in de toekomst voegt Google meer landen toe aan de lijst. Gebruikers kunnen daarnaast voor routes zonder tolwegen kiezen in de app.

Daarnaast voert Google kleine veranderingen door. Zo kun je nu trips vastzetten en daar snel informatie over opvragen. Denk dan aan aankomsttijd, vertrektijd (voor gebruikers van het openbare vervoer) en meer. Bovendien integreert Maps met Spotlight, Siri, en Snelkoppelingen op de iPhone met recente iOS-software.

Ondersteuning voor de Apple Watch

Google Maps krijgt tot slot betere ondersteuning voor de Apple Watch. Zo kun je de app nu op je Watch gebruiken, zonder je iPhone uit de broekzak te halen. Je tapt op de snelkoppeling, stelt een route in en kunt beginnen. Je ziet precies welke kant je op moet gaan op het kleine scherm van de Apple-smartwatch.

Ook is er nog een optie genaamd Take me home. Dit is een Apple Watch-complicatie die meteen een route naar huis (of een andere plek) start wanneer je op de knop drukt. Hoewel de meeste functies binnen nu en enkele weken arriveren op Android, iOS, Android Auto en CarPlay, verschijnen de Apple Watch-functies pas over enkele maanden.