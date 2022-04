Het kan bijna niet anders meer: de iPhone 14 mini ziet nooit het daglicht

Het lijkt erop dat Apple geen iPhone 14 mini in de planning heeft staan. Heb je er dus eentje op het oog, dan is dat helaas slecht nieuws. Het tij kan altijd keren natuurlijk, aangezien we hier met geruchten te maken hebben. Maar voorlopig ziet het er niet goed uit voor iedereen die uit is op een 14-variant in miniformaat.

Dit nieuws komt niet zomaar uit de lucht vallen. Een bekende informatielekker op Twitter, ShrimpApplePro, publiceerde namelijk de schema’s van de aankomende iPhone 14-modellen. Op de foto zien we vier verschillende modellen staan. Maar van een echt kleine variant is geen sprake.

Geen iPhone 14 mini?

Het gaat niet om de technische schema’s van de iPhones zelf, maar om die van de hoesjes voor de aankomende telefoons. Hoesjesmakers proberen altijd ver vooruit te werken, zodat ze als eerste hun hoesjes kunnen uitbrengen. Ze werken veelal met gedateerde, achterhaalde of foutieve informatie, dus dit soort nieuws neem je het beste met een korreltje zout.

De afbeelding is afkomstig van Weibo, de Chinese variant van Twitter. Op de foto zien we de schermformaten staan. Zo krijgen de iPhone 14 Pro Max en Pro een scherm van 6,7 inch, terwijl de andere twee modellen een display krijgen van 6,1 inch. Het scherm van de iPhone 13 mini is 5,4 inch groot, ter vergelijking.

Opvallend verschil aan de voorkant

We krijgen tevens een voorproefje van wat we mogen verwachten van de camera’s. Er verschijnen twee modellen met drie camera’s en twee modellen met twee camera’s. Ook lijkt het erop dat we weer twee Pro-varianten krijgen. Wel krijgen we een groter model van de reguliere iPhone. Dat baseren we op basis van de info op de witte stickers.

Tot slot is het zo dat de gebruiker op Weibo laat weten dat de iPhone 14 Pro een uitroeptekencamera krijgt aan de voorkant. De frontcamera bestaat een streepje met daarnaast een puntje, wat iets wegheeft van een liggend uitroepteken. Wat hier allemaal van waar is, dan weten we pas over enkele maanden.

