De innovatieve gadget waarmee Meta je laptop wil gaan vervangen

Meta werkt aan een onaangekondigde virtual reality-bril genaamd Project Cambria. Die bril beschikt over unieke technologie, aldus het bedrijf. Het apparaat moet straks beschikken over nieuwe lenzen, oogtracking en gezichtsherkenning. Daarmee wil de techgigant onder meer gezichtsuitdrukkingen monitoren en vastleggen.

Wanneer je Mark Zuckerberg over het nieuwe apparaat hoort praten, dan lijkt het erop dat de Meta-CEO hiermee je laptop wil vervangen. De VR-bril moet je namelijk kunnen gebruiken voor je werk, communicatie en samenwerkingen. En dat allemaal terwijl je je natuurlijk in de metaverse bevindt, want waarom niet.

Dure headset van Meta

Meta had het al eens eerder over deze aankomende VR-bril. Hooggeplaatste medewerkers zeiden toen al dat de zakelijke bril veel duurder gaat zijn dan de Oculus Rift Quest 2, die een vanafprijs heeft van 349 euro. Het is in elk geval duidelijk dat dit dus een product voor die nog niet winstgevende metaverse wordt.

Momenteel kost de metaverse het bedrijf alleen maar geld. Het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de digitale omgeving is goed voor een verlies van tien miljard dollar. Over het algemeen noteerde het bedrijf rode cijfers in het afgelopen kwartaal, aangezien er bijna drie miljard dollar aan verliest gemaakt werd.

Basis voor de toekomst

Maar, zo verzekert Mark Zuckerberg zijn investeerders, nu legt Meta de basis voor de toekomst. “2030 moet erg spannend gaan worden.” Tegen die tijd hebben Microsoft en HTC wellicht ook nieuwe VR-headsets uitgebracht. Ondertussen lijkt Apple eveneens te werken aan een eigen mixed reality-headset.

Naast deze metaversebril lijkt Meta nog te werken aan een andere headset, genaamd Nazare. Die bril komt naar verluidt vroeg in 2024 op de markt. Met de bril op krijg je toegang tot een volwaardige augmented reality-ervaring, met 3D-graphics, een breed gezichtsveld en nog meer mooie beloftes. Het is de bedoeling dat je deze bril in het openbaar draagt, zoals Google ooit voor zich zag met Google Glass.