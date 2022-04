Creatieveling bouwt zijn oude iMac om tot een eigen Studio Display

Mocht je thuis nog een oude iMac hebben liggen waar je niets meer mee doet, dan is dit wellicht een leuk project om te overwegen. Een YouTuber bouwde namelijk zijn oude model om tot een functionerend Studio Display. Los van het feit dat het een leuke tijdsbesteding kan zijn, bespaart het ook nog eens flink wat geld.

De videomaker, Luke Miani, moest de oude iMac nog kopen voor zijn idee, waardoor ongeveer voor de helft van de prijs klaar was. Maar als je nog zo’n oud model op zolder of in de schuur hebt liggen, dan kun je ongeveer 85 procent besparen. Dat is dus het proberen waard, zeker als je geen 1.800 euro over hebt deze maand.

Bouw je iMac om tot Studio Display

Je kunt dit al voor elkaar krijgen door gebruik te maken van een app genaamd Luna Display. Maar Miani pakt het anders aan, zoals je in de onderstaande video bekijkt. Hij zocht namelijk naar een oplossing voor een alles-in-één-model dat eigenlijk niet meer functioneerde en dus toe was aan een tweede leven.

Hij moest dus een hdmi-aansluiting toevoegen aan de oude iMac, zodat die hem aan z’n nieuwe Mac kan koppelen. In de bovenstaande video zie je hoe hij te werk gaat. Het is overigens geen stappenplan dat je kunt volgen. Wil je dit zelf een keertje uitproberen, dan kun je deze iFixit-pagina een bezoek geven.

Lekker doe-het-zelven

Voor het bouwproject had Miani onder meer een conversion board nodig, die hdmi-poorten aan de iMac toevoegt. Daarnaast had hij een nieuwe webcam nodig. Hij gebruikte er eentje die geschikt is voor een Raspberry Pi. Vervolgens bracht hij de nieuwe componenten samen, met een tevreden uitkomst als resultaat.

Hoewel dit een leuk project is en het een oude iMac inderdaad een tweede leven kan geven, moet je er rekening mee houden dat het scherm niet helemaal hetzelfde is. Zo ondersteunt dit specifieke model, uit 2014 alweer, geen P3-kleuren. Een model uit 2015 of 2017 moet alweer betere resultaten opleveren.

