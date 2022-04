CODA na Oscar-winst enorm veel bekeken op Apple TV+

Vorige week werden de Oscars uitgereikt voor de beste films die zijn uitgebracht. Dat zou je na de klap van Will Smith bijna zijn vergeten. Toch heeft niet alles overstemd, want de Apple TV+ film CODA won en is als gevolg daarvan enorm veel bekeken.

CODA is al sinds augustus van vorig jaar beschikbaar op Apple TV+. Maar door de winst tijdens de uitreiking van de Oscars voor de beste film, is de populariteit gestegen en is de meest bekeken stuk content van de afgelopen week.

CODA op Apple TV+ massaal bekeken

Dat is althans hetgeen dat we af kunnen leiden van website Reelgood. Die website houdt een beetje bij wat het meest wordt bekeken over de verschillende streamingservices. CODA is daarbij dus de meest bekeken film of serie. Dat is een mooie opsteker voor Apple TV+. Het houdt op die manier de Halo-serie van Paramount+ en The Adam Project van Netflix achter zich. Andere populaire stukjes content die we deze week in de top tien zien staan, zijn Bridgerton en Deep Water. Ook Severance, een andere serie die je op de streamingdienst van Apple vindt, doet het goed.

CODA op Apple TV+ draait om Ruby, een rol die gespeeld wordt door Emilia Jones. Zij groeit op in een familie waarbij iedereen behalve haar doof is. De afkorting van de film staat voor child of deaf adults. Als 17-jarige heeft ze de behoorlijke pittige taak dat ze voor haar ouders veel moet vertalen. Daarnaast moet ze voor school elke dag werken op de visboot, samen met haar broer. Op school ontdekt ze echter dat ze heel goed kan zingen. Ze staat dan voor de lastige keuze tussen haar familie en haar toekomst in de muziek.

Bekijk hem zelf

Het mooie is dus dat je het allemaal zelf kan bekijken op Apple TV+. Zoals gezegd is CODA daar gewoon op te bekijken. Wil je meer lezen over de service? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.