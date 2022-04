Camerasysteem iPhone 14 mogelijk twee keer zo dik als iPhone 13

Het lijkt erop dat Apple grote wijzigingen aan het design van de iPhone 14 doorvoert. Dat blijkt uit gelekte renders van de smartphone. Onder meer het camerasysteem op de achterkant wordt ontzettend dik. Daarnaast zijn er enkele andere designelementen te zien in dezelfde renders die onlangs lekten.

Hoewel het niet vreemd is dat high-end smartphones een heuvel achterop hebben voor het camerasysteem, lijkt de iPhone 14 Pro een nieuw record te gaan vestigen qua grootte. Dat meldde Ming-Chi Kuo, een analist die Apple volg al eerder op Twitter. Maar nu is er ook informatie gelekt over het Pro Max-model van dit jaar.

iPhone 14 met grote cameraheuvel

Op Twitter verschenen namelijk eveneens renders van de iPhone 14 Pro Max, gepost door ShrimpApplePro. De Pro Max heeft straks een maximale dikte van 12,6 millimeter, aldus de tipgever. Ter vergelijking: de maximale dikte van de iPhone 13 Pro Max is 7,65 millimeter. Dat is dus nogal een verschil te noemen.



Here are the images of the cad file and full measurements of iPhone 14 Pro Max that I obtained. I will share more details about it in the coming newsletter. 🧵 pic.twitter.com/CTLLVOtgb7 — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) April 4, 2022

Het camera-eiland zelf is zo’n 4,18 millimeter dik. Dat betekent dat het toestel dus 7,98 millimeter dik moet zijn. Mocht dit kloppen, dan is het telefoongedeelte, zonder de camera, dus even dik als de iPhone 13 Pro Max mét camerasysteem. Door de extra ruimte is er mogelijk ruimte voor een 48 megapixelcamera.

Voordelen van een grotere smartphone

Daarnaast heeft het formaat van de aankomende iPhone 14 Pro Max nog een ander voordeel. Mogelijk krijgt het toestel een grote accu; daar is immers ruimte voor. Verder blijkt uit de gelekte renders dat de pilvormige uitsnede voorop 5,59 millimeter ruimte in beslag neemt. Je bekijkt de renders in de bovenstaande tweet.

Mogelijk ruilt Apple de notch in voor een ander design op de twee Pro-modellen. Maar de goedkopere smartphones krijgen naar verluidt een design dat nagenoeg gelijk is aan de iPhone 13-serie. Zoals altijd moeten we nog maar afwachten wat hiervan waar is. In de herfst van dit jaar weten we het zeker.

