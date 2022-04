Betalen voor WhatsApp: gaan de nieuwe abonnementen jou raken?

Het lijkt erop dat WhatsApp binnenkort abonnementen gaat aanbieden, waar het bedrijf achter de dienst, Meta, geld mee moet verdienen. Wanneer je besluit te betalen voor de berichtendienst, dan krijg je wel toegang tot extra functies. Het is echter niet zo dat dit geldt voor iedereen, maar slechts een beperkte groep mensen.

Tot nu toe is WhatsApp een dienst die voor iedereen gratis te gebruiken is. Maar daar lijkt verandering in te komen, als we de eerste signalen mogen geloven. Die eerste signalen komen bij de website WABetaInfo vandaan. Dit is een doorgaans goedgeïnformeerde site die bèta’s van de dienst op dagelijkse basis ontleedt.

Betalen voor WhatsApp?

Het zou kunnen dat WhatsApp binnenkort een abonnement aankondigt. Dat abonnement kan niet door iedereen afgenomen worden, maar alleen door Business-klanten. Die klanten, die de chatapp dus zakelijk gebruiken, krijgen daardoor toegang tot extra functies. Het abonnement is echter optioneel en dus niet verplicht.

Wat kun je van het abonnement verwachten? Op dit moment staat nog niets vast natuurlijk, maar WABetaInfo heeft al wel wat info in handen. Zo kun je straks meer apparaten toevoegen aan de lijst met devices waar WhatsApp Business op draait. De telefoon waar het account op staat, hoeft dan eveneens niet online te zijn.

Hoeveel apparaten dan?

Nu is het mogelijk tot vier apparaten onder één WhatsApp-account te laten vallen. Maar wanneer je als Business-gebruiker besluit voor een abonnement te gaan, dan kun je tot tien apparaten toevoegen in totaal. Dat maakt je business mogelijk wat flexibeler, omdat meerdere werknemers kunnen reageren op de stroom aan berichten.

Uiteraard is het zo dat het genoemde abonnement op moment van schrijven nog niet beschikbaar is. Het is niet duidelijk wanneer WhatsApp voornemens is het abonnement aan te kondigen of uit te rollen. De kans is overigens zeer aannemelijk dat de optie naar zowel Android als iOS gaat komen.