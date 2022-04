Waarom je bepaalde apps niet meer kan vinden in de App Store

Het lijkt erop dat Apple de strijd aan gaat met verouderde applicaties in de App Store. Dat laten ontwikkelaars weten op Twitter. Sommige developers kregen onlangs een mail van het bedrijf met de melding dat hun apps uit de winkel gaan verdwijnen. Ze kregen vervolgens dertig dagen de tijd een update uit te brengen om dat te voorkomen.

Het is niet duidelijk hoe Apple bepaalt welke apps wel of niet aan bod komen. Sommige ontwikkelaars laten weten dat hun apps bijvoorbeeld al twee of drie jaar niet geüpdatet zijn. Maar ze vestigen ook de aandacht op een specifieke app, genaamd Pocket God, die sinds 2015 geen enkele update meer ontvangen heeft.

En vooralsnog mag die app in de App Store blijven staan. Ontwikkelaars snappen er dus niets van en Apple geeft ook vrij weinig duidelijkheid. Het bedrijf heeft hierover in de afgelopen weken niets bekendgemaakt. Wel is er nog een oudere pagina op de officiële website die wat meer duidelijkheid kan verschaffen.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.

It's part of their App improvement system.

This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.

This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR

— Protopop Games (@protopop) April 23, 2022