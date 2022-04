Apple krijgt steeds meer weerstand van werknemers (en grijpt in)

Apple neemt de vakbondsvorming op de werkvloer serieus, maar niet op de manier waarop medewerkers dit graag willen zien. Naar verluidt huurde de iPhone-maker een advocatenkantoor in dat eerder McDonald’s en Starbucks bijstond in soortgelijke zaken. Het kantoor in kwestie heet Littler Mendelson.

Een groepje werknemers in Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia, is van plan een vakbond te vormen. Het gaat om mensen die werkzaam zijn in de winkels van Apple. Om dit tegen te gaan, schakelt het bedrijf de hulp in van advocatenkantoor Littler Mendelson. Dat kantoor behandelt vaak arbeidsgeschillen en immigratiekwesties.

Apple neemt advocatenkantoor in handen

Volgens Sara Steffens, secretaris-penningmeester van Communications Workers of America, laat Apple hiermee zien dat het handelt in het nadeel van werknemers. De Communications Workers of America is momenteel de grootste vakbond voor communicatie en media in de Verenigde Staten, met 700.000 leden.

“Door Littler Mendelson aan te nemen, geeft Apple het signaal af dat het bedrijf tegen vakbondsvorming is”, aldus Steffens. “Het bedrijf probeert te voorkomen dat medewerkers hun rechten gebruiken voor het toetreden tot een vakbond.” Dat doet de iPhone-maker op eenzelfde manier als Starbucks deed.

Helpt dit de zaak vooruit?

“De werknemers van Starbucks trapten er destijds niet in”, zo gaat Steffens verder. “En de winkelmedewerkers van Apple nu ook niet.” Het bedrijf wil hierover geen commentaar uitbrengen. Vertegenwoordiger Nick Leahy greep de kans wel aan om eens even lekker los te gaan over de competitive salarissen en voordelen.

“We zijn geprezen met ongelooflijke winkelmedewerkers”, aldus Leahy. “En we waarderen alles wat ze ons schenken. Bovendien zijn we blij dat we sterke compensatie en voordelen kunnen aanbieden, voor zowel fulltime als parttime medewerkers.” Dit nieuws gaat ongetwijfeld nog een staartje krijgen, nu Apple juridische stappen zet. Het wachten is op het onvermijdelijke vervolg op dit nieuws.

The Verge