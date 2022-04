Schreeuwt je Apple Watch om aandacht? Zo zet je de smartwatch op stil

De Apple Watch is niet alleen een handige gadget om je gezondheid in de gaten te houden of audio te bedienen vanaf je pols. Het uiteraard ook een uitstekend middel om op de hoogte te blijven van alles wat er op je iPhone gebeurt. Of je nu berichten ontvangt via je favoriete chat-applicatie, scores van sportwedstrijden binnenkomen of een telefoontje krijgt: je Apple Watch houdt het allemaal bij.

Toch zijn er moment waarop dergelijke meldingen gewoon even niet zo lekker uitkomen. Van die momenten waarop het fijn is als je smartwatch gewoon even stil blijft. Maar hoe doe je dat precies?

Zet je Apple Watch op verschillende manieren stil

Je kunt je Apple Watch, net als je iPhone en je iPad, makkelijk op stil zetten. Al moet je wel even weten hoe je dat doet. Zeker gezien de smartwatch van Apple verschillende manieren heeft waarop hij stil kan zijn. Zo is het niet alleen mogelijk het geluid uit te zetten, maar is er ook een theater modus en een niet storen-functie.

Hoe ze precies werken? Dat leg ik je met alle liefde uit!

Activeer stille modus

De stille modus zorgt er, net als op je iPhone, voor dat alle meldingen op audiogebied stilgehouden worden. Je krijgt dus nog steeds trillingen op je arm en krijgt de melding daadwerkelijk te zien. Maar geluid maken doet hij niet meer.

Om deze modus in te stellen volg je de volgende stappen:

Veeg op je Apple Watch van onder naar boven

Scroll naar beneden tot je het belletje vindt

Tik hem aan om hem rood te maken

Niet storen op je Apple Watch

Wie even helemaal tot rust wil komen kan de niet storen-functie aanzetten op zijn smartwatch. Hiermee verdwijnen meldingen niet alleen op audiogebied, maar verschijnen ze ook niet in beeld. De enige melding die je daadwerkelijk krijgt zijn die van je wekker.

Om niet storen in te schakelen volg je de volgende stappen:

Veeg op je Apple Watch van onder naar boven

Zoek naar het icoontje met de halve man

Druk hem in om het te activeren

Ideaal voor het theater of de bioscoop

Zit jij in het theater of een bioscoop, dan wil je uiteraard weinig mensen tot last zijn met je Apple Watch. Gelukkig is er een speciale theatermodus in het leven geroepen om je smartwatch volledig af te stemmen op die situatie. Het neutraliseert niet alleen alle meldingen, maar zorgt er ook voor dat het beeldscherm gedempt is. De enige meldingen die je nog krijgt zijn trillingen.

Om de speciale modus te activeren volg je de volgende stappen:

Veeg op je Apple Watch van beneden naar boven

Zoek naar het icoontje met de theatermaskers

Druk deze in om de functionaliteit te activeren

Geen trillingen op je Apple Watch

Stoor jij je niet aan geluidjes of meldingen, maar wordt je gek van de trillingen op je pols? Dan is het goed om te weten dat je de haptische feedback van je Apple Watch ook uit kan schakelen.

Dit doe je door de volgende stappen te volgen: