Apple Watch: deze nieuwe gezondheidsfuncties kun je verwachten

Er komen nieuwe gezondheidsfuncties voor de Apple Watch aan dit jaar. Wij vertellen je wat je kunt verwachten.

De Apple Watch is een van de meest gedragen wearables in de wereld. Het slimme horloge van de iPhonemaker is natuurlijk een handig gadget om je sportresultaten bij te houden en tegelijkertijd een goede blik te hebben op je gezondheid. In de loop der jaren zijn er een hoop nieuwe functies bijgekomen. Ook dit jaar kunnen we weer een aantal verbeteringen verwachten bij de nieuwste modellen.

Nieuwe verbeteringen voor de Apple Watch

Volgens de doorgaans goed ingevoerde Mark Gurman van het Amerikaanse Bloomberg wil Apple op korte termijn komen met nieuwe functies die betrekking hebben op slapen, fitness, medicatiegebruik en de gezondheid van vrouwen. Bovendien moet er ook een sensor in de Apple Watch komen die de lichaamstemperatuur kan meten. Deze geeft geen exacte meting weer, maar meldt alleen wanneer de lichaamstemperatuur hoger of lager is dan normaal.

De Apple Watch geeft natuurlijk al waarschuwingen wanneer er een afwijkende hartslag wordt geconstateerd. Met watchOS 9 moet het apparaat nog beter boezemfibrilleren herkennen, een soort hartritmestoornis.

Vertraging

Helaas gaat volgens Gurman niet alles volgens plan, want een functie lijkt weer te worden uitgesteld. Er gaan al tijden verschillende geruchten over de Apple Watch. Een van die nieuwtjes gaat over een nieuwe versie van bloeddruksensor, al was er nog een probleem met de nauwkeurigheid daarvan. Al jaren worstelt Apple met het probleem en het lijkt ook dit jaar niet goed te komen. Pas op z’n vroegst in 2024 moet deze klaar zijn.

Een andere functie waar we nog even op moeten wachten is het meten van de glucosewaarden in het bloed, al lijkt die nog wat verder weg te zijn dan de bloeddruksensor. Apple heeft dan ook nog geen releasedatum in het hoofd en het zal enkele jaren duren. In de tussentijd wil het wel de samenwerking verbeteren tussen de Apple Watch en glucosemeters van derden.