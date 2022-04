‘watchOS 9 bezorgt Apple Watch verbeterde energiebesparingmodus’

Consumenten met een Apple Watch kunnen halsreikend uitkijken naar watchOS 9. Het nieuwe besturingssysteem voor de smartwatch verschijnt waarschijnlijk in de herfst van 2022 en brengt een uiterst prettige functionaliteit met zich mee.

Dat meldt Bloomberg vandaag op basis van informatie van bronnen. Het gaat om een verbeterde versie van de energiebesparingsmodus, waarmee gebruikers de Apple Watch langer kunnen gebruiken voordat hij weer opgeladen moet worden.

Apple Watch krijgt verbeterde energiebesparingsmodus

Het hangt een klein beetje af van je gebruik, maar doorgaans gaat de Apple Watch een hele dag mee op een volle lading. De ene persoon kan dit met normaal gebruik bereiken, de ander leunt misschien op de energiebesparingsmodus. De stand is een slimmigheidje van Apple waarmee je echt het meeste uit de batterij kunt halen, voordat je hem weer aan de lader moet leggen. Ideaal is het niet, want op dat moment worden alle Watch-functionaliteiten uitgeschakeld en zie je alleen hoe laat het is.

De komst van watchOS 9 brengt hier, volgens Bloomberg, verandering in. Het nieuwe besturingssysteem introduceert een verbeterde energiebesparingsmodus, waardoor de smartwatch daadwerkelijk nog te gebruiken is. Niet alle Apple Watch-functionaliteiten zijn beschikbaar, maar er bieden zich meer mogelijkheden aan dan nu het geval is. Handig op de momenten dat jij je slaap wilt meten of de smartwatch nodig hebt voor navigatiedoeleinden.

Mochten de bronnen van Bloomberg het bij het juiste eind hebben, haal jij straks dus meer uit je Apple Watch dan je nu doet. De vraag is alleen wel in hoeverre je inlevert op “normaal gebruik”. De kans dat de nieuwe energiebesparingsmodus eerder ingeschakeld wordt dan de huidige functie lijkt me vrij reëel.

Wat brengt watchOS 9 nog meer?

Naast de verbeterde energiebesparingsmodus lijkt de watchOS 9 ook de ECG-app te verbeteren. De Apple Watch is vanaf dat moment instaat om boezemfibrilleren (hartritmestoornis) beter vast te kunnen leggen. Naast de introductie van deze verbeterde functionaliteiten verwacht men ook vernieuwde wijzerplaten.

Het duurt nog wel even voordat watchOS 9 beschikbaar is voor je Apple Watch. Tijdens de WWDC 2022 keynote (6 juni 2022) krijgen we waarschijnlijk voor het eerst te zien wat Apple allemaal voor de software in petto heeft. Vervolgens zal deze door ontwikkelaars en betatesters getest worden, voordat hij in het najaar verschijnt.

