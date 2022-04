Apple TV+ kent een zeer succesvolle week volgens streaming ranglijst

Als je kijkt naar wat Apple TV+ is, dan krijgt de service nogal eens het commentaar dat het niet veel content heeft. Maar als je kijkt naar de meest recente lijst van Reelgood, die bijhoudt hoevaak een bepaalde serie of film wordt bekeken, dan is er genoeg reden voor een feestje.

Want in de lijst van afgelopen week, zien we van de tien best bekeken films en series op de verschillende streaming platformen drie titels die je kunt bekijken op Apple TV+. En het is niet alleen populair qua hoeveelheid, het zijn ook series en films die simpelweg goed worden ontvangen.

Succesvolle week voor Apple TV+

In de top tien van Reelgood is Death on the Nile van HBO Max de meest populaire titel van de week. Hij wordt gevolgd door Moon Knight die je op Disney+ kan bekijken. De derde plek is de eerste Apple TV+ content van deze week. Het gaat om de film CODA. Die film is natuurlijk al een tijd beschikbaar op het platform, maar door het succes van de film tijdens de Oscars zijn veel mensen hem nu aan het ontdekken. Vorige week was de film ook al erg populair.

Als we dan verder kijken in de top tien, dan zien we op de vijfde plaats de tweede Apple TV+ productie. Het gaat hier om de serie Severance, die ook zeer goed is ontvangen en lovende kritieken krijgt. De serie is onlangs verlengd en krijgt een tweede seizoen. Een mooi moment dus om de reeks nu te ontdekken.

Slow Horses

Tot slot vinden we in de top 10 van Reelgood nog de serie Slow Horses. Het is een zesdelige serie die gaat over een paar MI5-spionnen die eigenlijk niet helemaal goed functioneren, maar wel de opdracht hebben gekregen om Engeland te beschermen tegen invloeden van buitenaf. In de serie zijn rollen weggelegd voor Gary Oldman en Jack Lowden. Op 14 april krijg je een nieuwe aflevering. De eerste drie zijn nu beschikbaar.