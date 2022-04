Apple TV+ geeft een sneak preview van het tweede seizoen van Tehran

Er komt binnenkort een nieuw seizoen van Tehran aan. Om alvast in de stemming te komen deelt Apple TV+ een nieuwe trailer.

Tehran is een bijzondere titel op Apple TV+. Je kunt het eigenlijk de eerste buitenlandse serie op de streamingdienst noemen. De serie is namelijk gemaakt in Israël. Alle acteurs komen dan ook uit het land en dat zijn zeker niet de minste. Zo speelden Shaun Toub en Navid Nagahban al in Homeland. Hoofdrolspeelster Niv Sultan wist in het eerste seizoen al indruk te maken.

Een nieuw seizoen Tehran

De Apple TV+-serie Tehran gaat over een Iraanse hacker in Israëlische dienst. Ze moet in haar geboortestad inbreken op een computer om een Iraanse kernreactor onschadelijk te maken. Natuurlijk doen de autoriteiten er alles aan om haar op te sporen.

Het tweede seizoen gaat verder waar het eerste gestopt is op Apple TV+. Heb je het eerste seizoen nog niet gezien, dan kun je vanaf hier namelijk beter stoppen met lezen. We hebben je gewaarschuwd: daar komt die. Haar missie in het eerste seizoen is mislukt en dus zijn haar dierbaren in gevaar. Tamar moet er dan ook alles aan doen om ze veilig weg te krijgen. Die operatie plannen gaat echter niet zo makkelijk.

Een succes voor Apple TV+

Het eerste seizoen van Tehran mag met recht een succes worden genoemd voor Apple TV+. De show won een International Emmy voor beste Dramaserie. Ook het publiek wist de serie te waarderen. Zo scoort het nu een 7,5 op IMDb na ruim 13.000 beoordelingen.

Het tweede seizoen van Tehran is vanaf 6 mei te zien. Op die datum zie je de eerste twee afleveringen. Daarna komt elke week een nieuwe. De laatste staat gepland voor 17 juni.

Het is dus nog even wachten op de serie, maar in de tussentijd komen er ook nog andere interessante titels op Apple TV+. Zo zie je de aankomende tijd onder andere They Call Me Magic en Shining Girls.