Apple TV+ weet de rechten van spectaculaire miniserie binnen te halen

Streamingdiensten vechten continu voor de rechten van de beste films en series. Apple TV+ heeft nu een interessante titel weten te bemachtigen.

Amazon Prime, Netflix, HBO Max en Disney. Allemaal willen ze de beste series en films om zoveel mogelijk mensen naar hun streamingdienst te trekken. Voor Apple TV+ is het niet anders. Toch heeft het wel een enorm voordeel: het enorme geld wat Apple in de kas heeft. Hierdoor kan het prima de biedingsstrijd om titels aangaan en zorgen dat de titels goed worden uitgewerkt. Nu heeft de streamingdienst weer een titel met potentie weten binnen te halen.

Een grote sigaar voor Apple TV+

Apple TV+ maakt nu bekend dat het de rechten heeft binnengehaald van The Big Cigar. Ja, die titel klinkt inderdaad een beetje raar, maar het is wel een serie met potentie. De sigaar verwijst namelijk naar Cuba wat een belangrijk onderdeel is van het verhaal.

The Big Cigar vertelt het buitengewone, hilarische, bijna te mooi om waar te zijn verhaal van Black Panther baas Huey P. Newton. Hij rekent op zijn beste vriend, filmproducent Bert Schneider (de man achter Easy Rider) om naar Cuba te ontsnappen terwijl hij wordt achtervolgd door de FBI.

The Big Cigar is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Newton was de leider van de Black Panther Party. Een militante Afro-Amerikaanse organisatie die opkwam voor de rechten voor de zwarte minderheid.

Nog weinig bekend

Het maken van de miniserie bevindt zich nog in een vroege fase. Zo is nog niet bekend welke acteurs meedoen. Apple TV+ zegt wel in gesprek te zijn met André Holland (Moonlight) om de hoofdrol op zich te nemen.

De serie heeft alles in zich om een succes te worden. Dat komt mede omdat er een lijntje is met de andere hitserie van Apple TV+: Ted Lasso. Net zoals die show werkt de streamingdienst ook bij deze titel samen met Warner Bros. Television.

Eerder deze maand kwam er al nieuws over Bad Monkey, een ander project tussen Warner Bros. en Apple TV+. De serie wordt gemaakt door Bill Lawrence. Hij is een van de bedenkers van Ted Lasso. Hij wordt geassisteerd door Brett Goldstein die we natuurlijk beter kennen als Roy Kent.