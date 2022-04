Apple TV+ strikt Marvel-sterren voor nieuwe film

Bij Apple TV+ lijkt geld niet het probleem te zijn. De streamingdienst strikt Chris Evans en Scarlett Johannsson voor een nieuwe film.

De wind zit in de zeilen voor Apple TV+. Het won als eerste streamingdienst ooit een Oscar. We hebben het natuurlijk over CODA, de productie die gaat over en meisje in een dove familie die haar dromen wil najagen. Er komt nog meer aan.

Marvel-sterren op Apple TV+

Die prijs betekent overigens niet dat Apple TV+ stilzit. In tegendeel, want de dienst is flink bezig met het ontwikkelen van series en films. Natuurlijk kijken we vooral uit naar Killers of the Flower Moon van Martin Scorsese met een ware sterrencast, maar er is meer. Zo heeft de streamingdienst nu ook een film in ontwikkeling met Marvel-sterren Scarlett Johansson en Chris Evans, meldt Deadline.

Johansson kennen we natuurlijk beter als Black Widow, terwijl Chris Evans de rol van Captain America vertolkte. De twee werken nu samen aan Project Artemis. Evans bevestigde het nieuws op Twitter.

Er is nog weinig bekend over de nieuwe Apple TV+-film. Wat we wel weten is dat de film gaat over de ruimterace in de twintigste eeuw. Hiermee lijkt het dus wat weg te hebben van een andere productie op de streamingdienst: For All Mankind.



Investeren in grote titels

Apple TV+ heeft flink zijn best gedaan om de film binnen te halen. Het heeft 100 miljoen dollar betaald om alleen de rechten te verkrijgen. Toch zegt veel geld niet alles. Zo smakte Netflix met een grote zak geld om Red Notice binnen te halen met een ware sterrencast. De film werd flink bekeken, maar kreeg niet al te goede beoordelingen.

Chris Evans is geen nieuw gezicht op Apple TV+. De acteur speelde eerder al mee in Defending Jacob. De serie wist hoge ogen te gooien. Een andere Marvel-ster zien we binnenkort ook op de streamingdienst. Zo speelt Tom Hiddleston in The Essex Serpent. Die serie verschijnt op 13 mei op Apple TV+.