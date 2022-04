Apple TV+ gaat op spectaculaire wijze terug naar de prehistorie

Een documentaireserie over dinosaurussen klinkt misschien wat stoffig. Apple TV+ laat nu zien dat het helemaal niet zo hoeft te zijn.

Apple TV+ heeft sinds haar lancering al veel nieuwe series, films en documentaires onze huiskamers ingeslingerd. De producties zijn vaak van een hoog niveau. Zo wist het al verschillende prijzen te winnen met onder andere Ted Lasso en The Morning Show. De nieuwe documentaire Prehistoric Planet gaat echter nog een stapje verder op het gebied van techniek. De trailer van de show ziet er zeer spectaculair uit.

Apple TV+ brengt dinosaurussen zoals je ze nog nooit gezien hebt

Prehistoric Planet heeft alles wat een natuurdocumentaire moet hebben. Een voice-over van de beroemde Sir David Attenborough: check. Muziek van meervoudig Oscarwinnaar Hans Zimmer: check. Een script van de makers van Planet Earth: check. Dat klinkt natuurlijk al super, maar het kan nog net even wat beter. De grafische aspecten in de nieuwe trailer zijn adembenemend.

Dat is natuurlijk hartstikke knap, want beelden uit de prehistorie zijn er natuurlijk niet. Alles moet dus met behulp van computers worden gecreëerd. Apple TV+ beschrijft de serie zelf als volgt: “Prehistoric Planet combineert prijswinnende wildlife-films, de laatste onderzoeksresultaten van paleontologie en state-of-art technologie om op een spectaculaire manier de natuur en de inwoners van de vroege aarde te laten zien.”

Grote verwachtingen

Apple TV+ werkt hiervoor samen met de kennis van BBC Studios Natural History en de grafische kwaliteiten van MPC, dat onder andere meewerkte aan The Lion King en The Jungle Book.

Goed over hoe geweldig het er allemaal uitziet, hebben we het nu wel gehad. Tijd om te focussen op de inhoud. Ook daarin mogen we wel wat verwachten volgens Apple TV+. “Prehistoric Planet presenteert weinige bekende en verrassende geiten over het leven van dinosauriërs tegen de achtergrond van de omgevingen van het Krijt, inclusief kusten, woestijnen, meren, ijswerelden en bossen. Van onthullende opvoedingstechnieken van de Tyrannosaurus Rex tot het verkennen van de mysterieuze diepten van de oceanen en de dodelijke gevaren in de lucht.”

We moeten nog even wachten op de nieuwe serie, want de eerste aflevering staat gepland voor 23 mei. Daarna komt elke dag een episode op Apple TV+. De laatste van de vijf afleveringen is dan ook te zien op 27 mei.