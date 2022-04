National Football League lijkt al zekerheid te zijn voor Apple TV+

De geruchten gingen al enige tijd rond, maar nu lijkt de kogel door de kerk te zijn. Apple TV+ heeft, naast de rechten voor Major League Baseball, ook de rechten voor de National Football League binnen.

Het gaat specifiek om de NFL Sunday Ticket, waardoor fans van de Amerikaanse sport de wedstrijden van zondag uitgebreid kunnen bekijken. Een goede deal, want dat is de dag waarop de meeste wedstrijden gespeeld worden.

Apple TV+ scoort ook rechten voor NFL

Matthew Belloni (Puck News) heeft naar aanleiding van bronnen laten weten dat de deal tussen de National Football League en Apple TV+ inmiddels al helemaal rond is. Dat is informatie die op moment van schrijven nog officieel bevestigd moet worden, maar het sluit perfect aan op geruchten die in de zomer van 2021 en maart 2022 al opdoken. Volgens Belloni heeft Apple het Sunday Ticket-pakket inmiddels binnen en kunnen fans vanaf het nieuwe seizoen bij de streamingdienst terecht.

Op dit moment heeft DirecTV de rechten voor de NFL Sunday Ticket, maar deze verlopen voor het seizoen van 2022-2023. De maatschappij betaalde ongeveer 1.5 miljard dollar voor de rechten, al zal deze prijs waarschijnlijk wel flink stijgen. Iets dat Apple duidelijk niet heeft tegengehouden in de strijd om die rechten.

🏈 Wat is de NFL Sunday Ticket? Dankzij de NFL Sunday Ticket is Apple TV+ in staat om bijna alle wedstrijden die op zondag gespeeld worden uit te zenden. Alle 32 teams uit de NFL zijn dus te zien bij de streamingdienst. De enige wedstrijden die niet te zien zijn, dat zijn de primetime matches.

Het nieuwe seizoen van de National Football League begint op 8 september. De laatste reguliere wedstrijden worden op 8 januari gespeeld. Vanaf dat moment gaat het naseizoen van start met Super Bowl LVII op 12 februari 2023 als de grote afsluiter.

Major League Baseball

Mocht Apple TV+ daadwerkelijk de rechten krijgen voor de National Football League, begint de dienst voor de sportliefhebber toch steeds interessanter te worden. De dienst is sinds dit seizoen ook in het bezit van rechten voor Friday Night Baseball. In Nederland kunnen we er nog niet naar kijken en Apple heeft slechts twee wedstrijden per week. Maar het begin is er.

