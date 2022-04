Nieuwe Apple TV+ docu volgt het turbulente leven van Michael J. Fox

Michael J. Fox werkt aan een nieuwe film voor Apple TV+. De film is op dit moment in productie op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten en Canada.

Michael J. Fox is een geliefde naam in de filmwereld. De acteur lijdt al een geruime tijd aan Parkinson. Nu krijgt de acteur een eigen documentaire op Apple TV+ waar zijn acteerprestaties maar ook de omgang met zijn ziekte centraal staat.

Michael J. Fox op Apple TV+

Apple TV+ geeft al een vooruitblik wat we precies kunnen verwachten. “De documentaire bevat archief- en script-elementen en zal het buitengewone verhaal van Fox in zijn eigen woorden vertellen. Het onwaarschijnlijke verhaal van een ondermaatse jongen van een Canadese legerbasis die in het Hollywood van de jaren ’80 waarin hij stijgt tot grote hoogte van het sterrendom.

Het verslag van Fox’ openbare leven, vol nostalgische spanning en filmische glans, zal zich ontvouwen naast zijn nooit eerder vertoonde privéreis, inclusief de jaren die volgden op zijn diagnose, op 29-jarige leeftijd, met de ziekte van Parkinson. Intiem en eerlijk en geproduceerd met ongekende toegang tot Fox en zijn familie, zal de film de persoonlijke en professionele triomfen en beproevingen van Fox beschrijven. Daarnaast onderzoekt de film wat er gebeurt als een ongeneeslijke optimist geconfronteerd wordt met een ongeneeslijke ziekte.”

Opvallende namen

Aan de film rondom Michael J. Fox werken een aantal opmerkelijke namen mee. Zo is een van de medewerkers Lauren Powell Jobs, de weduwe van oud-Apple topman Steve Jobs. Ook Fox vaste productiepartner Fortenberry gaat aan de slag voor de Apple TV+-film.

De regie van de Michael J. Fox-documentaire is in handen van de befaamde regisseur Davis Guggenheim. Zo maakte hij eerder onder andere He Named Me Malala en Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates. De film wordt geproduceerd door Concordia dat al eerder voor Apple TV+ werkte. De eerste docu was het succesvolle Boys State.