Tom Hanks laat zijn gezicht komende jaren nog vaker zien op Apple TV+

Tom Hanks laat de komende jaren zijn gezicht nog veel vaker zien op Apple TV+. De streamingdienst heeft een meerjarig contract getekend met Playtone: het productiebedrijf van Hanks en Gary Goetzman.

De twee partijen werkte eerder al samen. De nieuwe deal moet dus als verlenging gezien worden. Naast het feit dat Hanks en Goetzman nieuwe titels gaan produceren, zal het bedrijf zich ook wagen aan een vervolg van Greyhound.

Hanks en Goetzman tekenen meerjarig contract

In 2020 sloegen Playtone en Apple TV+ de handen al ineen. Het productiebedrijf van Tom Hanks en Gary Goetzman brachten de film Greyhound naar de streamingdienst. Een dusdanig succes dat de twee partijen inmiddels alweer bezig zijn met het vervolg ervan. Dat vervolg is onderdeel van de nieuwe deal.

Playtone en Apple Studios slaan overigens ook de handen ineen met het productiebedrijf van Steven Spielberg. Samen met Amblim Television wordt er met Masters of the Air een nieuwe deel van de Band of Brothers-franchise uitgebracht. Bijzonder, want de andere delen zijn op dit moment bijvoorbeeld op HBO Max te zien.

Apple TV+ heeft gezien het succes van de vorige samenwerking besloten een meerjarig contract aan te bieden. Deze is door Hanks en Goetzman ondertekend. Hoeveel geld ermee gemoeid gaat is niet bekend, maar een koopje zal het zeker niet zijn geweest. Dankzij deze nieuwe deal haalt Apple TV+ exclusieve rechten binnen voor documentaires, unscripted content en series.

Liefde voor Apple TV+

Jamie Erlicht en Zack van Amburg zijn op dit moment ontzettend lekker bezig met Apple TV+. De streamingdienst krijg dan ook van buitenaf heel veel liefde. Zo wist de exclusieve film CODA bijvoorbeeld nog de belangrijkste Oscar (Beste Film) binnen te slepen. Uniek, want nog geen enkele dienst wist deze prestatie eerder te behalen.

Ben je benieuwd wat Apple TV+ je allemaal te bieden heeft? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel of check deze pagina op onze website.