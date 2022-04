Apple TV+ komt met nieuwe psychologische thriller

Apple TV+ zit niet stil. De laatste tijd worden er veel nieuwe producties aangekondigd door de streamingdienst. Een daarvan is Constellation.

Apple TV+ krijgt een steeds uitgebreidere bibliotheek van series en films. Daarbij kiest het voor een eigen aanpak waarbij het inzet op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Je ziet dus minder series dan bijvoorbeeld op Netflix, maar de gemiddelde kwaliteit ligt veel hoger. Het kiest daarbij alleen voor eigen content die speciaal ontwikkeld is voor het platform. Dat het blijkt te werken blijkt wel uit de Oscarwinst van CODA en de Emmy Awards voor Ted Lasso.

Dit is Constellation op Apple TV+

Nu komt Apple TV+ met Constellation een psychologische thriller gebaseerd op een complottheorie. Net zoals veel series op de streamingdienst heeft ook deze titel een link met de ruimte.

Apple TV+ beschrijft de nieuwe serie als volgt: “In Constellation speelt Noomi Rapace de rol van Jo, een vrouw die terugkeert op aarde na een ramp in de ruimte. Ze ontdekt dat een aantal belangrijke onderdelen van haar leven weg zijn.

Het ruimteavontuur boordevol actie is een verkenning van de donkere randen van de menselijke psychologie. De wanhopige zoektocht van een vrouw om de waarheid over de verborgen geschiedenis van de ruimtevaart bloot te leggen en alles terug te krijgen wat ze heeft verloren.

Breaking Bad in de ruimte?

Zoals gezegd is de hoofdrol in de Apple TV+-serie voor Noomi Repace. Haar kun je wellicht kennen van de film The Girl with the Dragon Tattoo. Bovendien is er ook een rol weggelegd die Jonathan Banks die zijn strepen heeft verdiend in Breaking Bad en Better Call Saul.

De regie is handen van Michelle MacLaren. Zij is een bekend gezicht bij Apple TV+, want ze werkt al mee aan The Morning Show. Daarnaast heeft ze ook de regie in de thrillerserie Shining Girls dat nog moet verschijnen.

Het is nog onbekend wanneer we Constellation op Apple TV+ kunnen verwachten. De streamingdienst heeft nog geen releasedatum gegeven.