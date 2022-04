Apple TV+ maakt bloedstollende gevangenisthriller

Black Bird is natuurlijk een bekend liedje van de Beatles. Binnenkort verschijnt een bloedstollende thriller met dezelfde naam op Apple TV+.

Het liedje van de Beatles en de Apple TV+-serie hebben wel meer gemeen. Zo komt in de tekst van de song “You were only waiting for this moment to be free” voor en dat is precies waar de show op de streamingdienst over gaat.

Dit is Black Bird

Apple TV+ beschrijft de serie die geïnspireerd is op een waargebeurd verhaal als volgt: “Als highschool-footballspeler, zoon van een politieagent en veroordeelde drugsdealer Jimmy Keene veroordeeld wordt krijgt hij een keuze. Hij moet 10 jaar vastzitten, of hij kan strafvermindering krijgen als hij verblijft in een zwaarbewaakte gevangenis bij de verdachte seriemoordenaar Larry Hall en bevriend met hem wordt.

Keene beseft al snel dat zijn enige uitweg is om een bekentenis uit te lokken en uit te zoeken waar de lichamen van verschillende jonge meisjes zijn begraven voordat Halls hoger beroep wordt aangenomen. Maar spreekt deze vermoedelijke moordenaar de waarheid? Of is het gewoon een ander verhaal van een leugenaar? Dit dramatische en boeiende verhaal ondermijnt het misdaadgenre door de hulp in te roepen van de mensen die achter de tralies zijn gezet om de mysteries op te lossen.”

Bekende namen op Apple TV+

Keene wordt gespeeld door Taron Egerton. Dat is zeker geen kleine naam in Hollywood. Hij vertolkte eerder al eens de rol van Elton John in de film Rocketman. Daarnaast is hij ook in Kingsman. Hij wordt geflankeerd door Paul Walter Hauser die de seriemoordenaar mag spelen. Hem kun je dan weer kennen als Raymond in Cobra Kai of Horace in Disney-film Cruella.

We moeten nog even wachten voordat we de serie kunnen zien op Apple TV+. De eerste twee afleveringen zie je vanaf 8 juli. Daarna volgt er wekelijks een nieuwe episode. In totaal zijn het er zes.