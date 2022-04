Apple TV+ laat eerste beelden van bijzondere serie Now & Then zien

Now & Then komt naar Apple TV+. De serie heeft iets speciaals: er wordt zowel Engels als Spaans in gesproken.

Apple TV+ bouwt langzaam een behoorlijke bibliotheek op. Er komen steeds meer nieuwe series en films erbij. Ook zien we continu nieuwe content die in de planning staat. We weten dan ook al een tijdje dat Apple bezig is met Now & Then. Nu laat het voor het eerst beelden van de serie zien die binnenkort naar het platform komt.

Now & Then op Apple TV+

Now & Then is een zogenaamde bilinguale serie. Dat betekent dat er in de show meerdere talen worden gesproken. Het gaat dus niet om een enkele scène, maar om een grote verdeling. Toch is het niet helemaal nieuw, want Apple TV+ deed dat eerder natuurlijk al met Acapulco. Ook in dit geval zijn de talen Engels en Spaans. Dat is natuurlijk niet helemaal verrassend aangezien de streamingdienst zich vooral op de Verenigde Staten richt. In het land zijn Spaanstaligen een grote minderheid. De serie speelt zich dan ook af in Miami.

Now & Then is een thriller met verschillende lagen. De Apple TV+-serie verkent het verschil tussen jongeren met levensdoelen en de werkelijkheid van het volwassen leven. Het leven van een groep schoolvrienden verandert voor goed als tijdens een feestweekend een van hen overlijdt.

Twintig jaar later komen de vijf overgebleven vrienden weer samen vanwege een bedreiging. Deze vormt een gevaar voor hun op het oog perfecte levens.

Een echte Spaanstalige cast

Voor de serie heeft Apple TV+ een aantal Spaanstalige talenten weten te strikken. In de cast zitten onder andere Oscar-genomineerden Marina de Tavira en Rosie Perez. Daarnaast is er ook plaats voor onder andere José Maria Yazpik, Maribel Verdú en Manolo Cardona.

Je moet nog eventjes wachten op de serie, want de eerste drie afleveringen verschijnen op vrijdag 20 mei op Apple TV+. Daarna volgt er elke vrijdag een nieuwe episode.