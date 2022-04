Apple TV+ haalt nieuwe namen binnen voor serie van Ted Lasso-maker

Ted Lasso is een groot succes voor Apple TV+. Logisch dat de streamingdienst nu met een nieuwe serie komt van een van de makers.

Ted Lasso is natuurlijk een van de beste series die de afgelopen jaren verscheen. De show wist daardoor ook flink wat prijzen in de wacht te slepen. Dat smaakt naar meer voor Apple TV+ en dus heeft het een nieuwe serie besteld bij een van de makers.

Bad Monkey van de maker van Ted Lasso

Wie Ted Lasso zegt, zegt natuurlijk Jason Sudeikis. De acteur maakt de serie echter niet alleen, want hij doet het samen met Bill Lawrence. Lawrence was eerder ook al een van de makers van Scrubs. Nu mag hij een nieuw project opzetten voor Apple TV+. De serie heeft de bijzondere naam Bad Monkey.

Nee, dit is niet een nieuwe show van David Attenborough. Bad Monkey is de naam van een gelijknamig boek van schrijver Carl Hiaasen. Gelukkig zit er wel degelijk een aap in de show.

Apple TV+ presenteerde de serie vorig jaar en beschreef het als volgt: “Bad Monkey vertelt het verhaal van Andrew Yancy, een eenmalige detective gedegradeerd tot restaurantinspecteur in Zuid-Florida. Een afgehakte arm gevonden door een toerist tijdens het vissen, trekt Yancy in de wereld van hebzucht en corruptie die het land en milieu in zowel Florida als de Bahama’s decimeren.”

Nieuwe namen voor de Apple TV+-show

Nu heeft Apple TV+ een aantal nieuwe namen aan de cast toegevoegd. Het heeft L. Scott Caldwell, Ronald Peet en Charlotte Lawrence binnengehaald, meldt Variety. Caldwell speelde eerder in Lost, Peet in Dickthown en voor Lawrence wordt het haar eerste grote serie.

Eerder was al bekend dat Vince Vaughn de hoofdrol krijgt in de nieuwe serie. Hij speelt Andrew Yancy. Ook zien we Alex Moffat terug in de productie, die furore maakt in Saturday Night Live. In de show heeft hij al verschillende sterren geïmiteerd zoals Joe Biden, David Beckham en Mark Zuckerberg.

Wanneer we Bad Monkey op Apple TV+ zien, is nog onbekend. De streamingdienst heeft nog geen releasedatum verklapt.