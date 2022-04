Apple TV+ laat spectaculaire beelden zien van nieuwe surfserie

Apple TV+ krijgt steeds meer series, films en documentaires in haar bibliotheek. Dit keer richt de streamingdienst zich op surfen.

Het wordt eindelijk weer wat warmer in Nederland en ook in de andere landen op het noordelijk halfrond komt langzaam de zomer in beeld. Veel mensen trekken dan ook weer naar het strand. Overigens niet alleen om te bakken voor een bruiner kleurtje. Sommige mensen kiezen voor het avontuur en gaan op zoek naar de beste golven om op te surfen. Over de beste durfvallen komt Apple TV+ nu met een documentaireserie.

Make or Break op Apple TV+

Make or Break verschijnt binnenkort op Apple TV+. De zevendelige documentaireserie volgt de beste surfers in de wereld. In de serie zien we hoe ze vechten voor de wereldtitel in de World Surf League Championship Tour. Naast spectaculaire beelden vanaf de zee zien we ook wat er achter de schermen gebeurt. De trailer geeft dan ook een prima indruk van wat we precies kunnen verwachten.

In Make or Break zitten dan ook veel grote namen uit de surfwereld. Zo zien we onder andere wereldkampioenen Kelly Slater, Stephanie Gilmore, Ganriel Medina, Tyler Wright en Italo Ferreira. Zij zijn slecht een paar van de surfers die je gaat zien in de nieuwe titel.

Grote namen

Van Make or Break mogen we best wel wat verwachten. De mensen achter de documentaire op Apple TV+ zijn zeker niet de kleinste namen. Zo is als uitvoerend producent James Gay-Rees aangetrokken, die eerder een Oscar en Bafta binnen wist te halen. Daarnaast hoort ook Paul Martin bij de crew. Hij is een van de koppen achter Formula 1: Drive to Survive, dat een groot succes is op Netflix.

Hoewel de documentaireserie nog niet is uitgezonden toont Apple TV+ vertrouwen in het concept. Het heeft nu al een tweede besteld. De makers zijn dus opnieuw al flink bezig met filmen voor het nieuwe seizoen. Het eerste seizoen zie je vanaf 29 april op de streamingdienst.