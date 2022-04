Apple TV+ kondigt nieuwe concurrent voor Ted Lasso aan

Apple TV+ heeft met Ted Lasso de beste komedieserie van dit moment in handen. Mogelijk komt er nu concurrentie uit eigen stal.

Apple TV+ kondigt tegenwoordig aan de lopende band nieuwe series en films aan. De streamingdienst hoopt hiermee natuurlijk het vuur aan de schenen te leggen bij concurrenten als Netflix en HBO Max. Met de serie Ted Lasso lukt dat natuurlijk al prima. Nu kondigt Apple TV+ een nieuwe komedie aan met een aantal grote namen.

Bekende namen voor apple TV+

Die grote namen zien we vooral achter de schermen. Als uitvoerend producent heeft het Maya Rudolph weten te strikken die haar sporen ruim heeft verdiend met Saturday Night Live. De bedenkers van de nieuwe serie op Apple TV+ zijn Alan Yang en Matt Hubbard (30 Rock). Voor de dienst is het de tweede samenwerking met Yang. Eerder maakte hij al Little America waarmee de streamingdienst verschillende prijzen won.

Dit is Loot

Loot, zoals de serie op Apple TV+ heet, gaat over miljardair Molly Novak. Zij heeft alles wat haar hartje begeert, compleet met villa, jacht en privévliegtuig. Als haar echtgenoot na 20 jaar vreemdgaat zoekt ze de publiciteit op en wordt ze een fijn onderwerp voor de roddelbladen.

Tot haar eigen verbazing hoort ze dat ze een eigen liefdadigheidsstichting heeft die haar smeekt om te stoppen met het genereren van slechte publiciteit. Met behulp van een bont gezelschap om haar heen begint Molly aan een reis van zelfontdekking. Iets teruggeven aan anderen is misschien wat ze nodig heeft om zichzelf terug te krijgen.

Naast producent is Rudolph ook nog eens de hoofdrolspeelster in de Apple TV+-serie. Zij wordt vergezeld Michaela Jaé Rodriguez, Ron Funches, Nat Faxon en Joel Kim Booster.

Het eerste seizoen van Loot bestaat uit 10 afleveringen. De eerste drie afleveringen zijn te zien op 24 juni. Daarna komt er elke week een nieuwe episode online.