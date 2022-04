Apples ideale smarthomeproduct: HomePod en Apple TV in één

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan is Apple voornemens de HomePod en Apple TV samen te voegen. Dat is natuurlijk geen nieuws, want dat bleek al uit eerdere, gelekte verhalen. Maar het blijkt wel een hardnekkig gerucht te zijn. Komt zo’n apparaat er dan toch echt aan?

Dat Apple voornemens is de HomePod en Apple TV samen te voegen, blijkt dit keer uit een nieuwe editie van de Power On-nieuwsbrief. Dat is een nieuwsbrief van Bloomberg-redacteur Mark Gurman, die vaker nieuws lekt omtrent Apple en haar producten. Gurman heeft het natuurlijk niet altijd bij het juiste eind.

HomePod, Apple TV en FaceTime?

Daarnaast schrijft Gurman dat Apple er ook een FaceTime-camera aan toevoegt. Dan moeten we al snel denken aan een soort Portal-apparaat, waar Meta een paar jaar geleden mee op de proppen kwam. Het is echter nog niet duidelijk wat Apple precies voornemens is met het moderne monster van Frankenstein.

Op moment van schrijven is er helaas vrij weinig bekend over het apparaat. Mogelijk wordt de HomePod-Apple TV-hybride geen groot apparaat. Gurman verwacht namelijk dat Apple het design van de huidige Mini aanhoudt. Dan kan de slimme speaker een centrale rol in huis vervullen, zonder al te veel op te vallen.

Overal een kleine speaker plaatsen

Dankzij het formaat van de HomePod mini, kun je hem gemakkelijk overal in huis plaatsen. Dat is ook iets waar Apple op uit zou zijn. We zien dat nu al gebeuren met de kleine varianten van de Google Nest Mini en kleine Alexa-speakers. Gebruikers plaatsen die apparaten in allerlei kamers van het huis.

Dat is natuurlijk niet geheel zonder reden. Wanneer je namelijk op heel veel plekken een slimme speaker met stemassistent hebt staan, bedien je allerlei apparaten moeiteloos met je stem. Daar hangen ook privacyzorgen aan vast. De vraag is nu of Apple het bedrijf is dat die zorgen kan wegnemen.

Bloomberg