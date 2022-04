Apple TV+’s For All Mankind: dit is wanneer seizoen 3 begint

For All Mankind is toch wel één van de eerdere successen op Apple TV+. De serie kent inmiddels twee seizoenen en als je er een liefhebber van bent, dan hebben we goed nieuws. Apple heeft laten weten dat het derde seizoen er aankomt.

En niet alleen laat het bedrijf weten dat het derde seizoen er komt. Het geeft ook gelijk een teaser en een datum van wanneer je de eerste nieuwe aflevering van For All Mankind op Apple TV+ kunt bekijken.

Derde seizoen For All Mankind op Apple TV+

Op 10 juni begint het derde seizoen van For All Mankind op Apple TV+. Dat liet het bedrijf weten via de nieuwe teaser. Dan kun je overigens niet het complete nieuwe seizoen zien. De maker kiest er voor om elke vrijdag een nieuwe aflevering uit te geven. Dat gebeurt op vrijdag, waardoor het dus een serie is waarbij je elk weekend er even voor kan zitten. Of je wacht een tijd en gaat dan na de zomervakantie in één keer het hele seizoen bekijken.

For All Mankind op Apple TV+ is een serie die zich afspeelt in een alternatief verleden. In de jaren negentig gaat de zogenaamde space race tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie nog altijd door en worden er mensen naar de planeet Mars gestuurd. Daar komt volgens de beschrijving nu ook nog een nieuwe speler bij. Op Mars krijgen de astronauten te maken met verschillende uitdagingen en tegelijkertijd ook met de verschillende politieke agenda’s. Het is overigens de verwachting dat dit derde seizoen niet het einde gaat zijn. De kans is groot dat Apple er een vierde seizoen bij wil hebben.

Genoeg te bekijken

For All Mankind op Apple TV+ seizoen 3 begint dus op 10 juni. Maar tot die tijd is er echt genoeg te bekijken. Dit artikel geeft een mooi overzicht van wat er de afgelopen tijd zoal is uitgekomen.