Apple TV+: deze series en films zie je binnenkort op de streamingdienst

Apple TV+ heeft de afgelopen tijd flink veel prijzen binnengehengeld. Welke nieuwe titels staan er op het programma? Wij vertellen het je.

Apple TV+ komt bijna elke week met een nieuwe serie of film. De streamingdienst moet wel, want het wil alleen eigen content brengen die je nog nooit eerder hebt gezien. Om dat te kunnen moeten er flink veel nieuwe titels worden ontwikkeld. Dat doet de streamingdienst dan ook. Wij vertellen je wat je de komende tijd kunt verwachten.

Shining Girls – 29 april

Shining Girls op Apple TV+ is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijfster Lauren Beukes. In de serie volgen we Kirby Mazrachi (Moss) die werkt als archivist voor een krant in Chicago. Haar journalistieke ambities worden tegengehouden na een traumatische aanval door een man. Als Kirby merkt dat een recente moord haar eigen zaak weerspiegelt, gaat ze samenwerken met de doorgewinterde maar verontruste verslaggever Dan Velazquez (Wagner Moura) om de identiteit van haar aanvaller te achterhalen.

Make or Break – 29 april

Make or Break verschijnt binnenkort op Apple TV+. De zevendelige documentaireserie volgt de beste surfers in de wereld. In de serie zien we hoe ze vechten voor de wereldtitel in de World Surf League Championship Tour. Naast spectaculaire beelden vanaf de zee zien we ook wat er achter de schermen gebeurt. Veel grote namen uit de surfwereld werken mee aan deze serie.

Tehran – 6 mei

De Apple TV+-serie Tehran gaat over een Iraanse hacker in Israëlische dienst. Ze moet in haar geboortestad inbreken op een computer om een Iraanse kernreactor onschadelijk te maken. Natuurlijk doen de autoriteiten er alles aan om haar op te sporen. Die missie is helaas mislukt en nu met ze er alles aan doen om haar vrienden en dierbaren te beschermen.

The Big Con – 6 mei

Apple TV+ pakt het bijzonder aan bij The Big Con. Want naast een vierdelige documentaireserie komt er ook podcast. In deze show zien we het ongelofelijke maar waargebeurde verhaal van advocaat Eric C. Conn die de overheid en de belastingbetaler voor meer dan een half miljard dollar heeft belazerd door fraude.

The Essex Serpent – 13 mei

The Essex Serpent is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijfster Sarah Perry. Bij de serie op Apple TV+ volgen we Cora Seaborne die geniet van het leven nadat haar gewelddadige man sterft. In het Victoriaanse Londen kiest ze ervoor om haar leven te wijden aan paleontologie in plaats van een leven als schoonmaakster en op zoek te gaan naar een nieuwe echtgenoot. In haar recent ontdekte passie gaat ze op pad om ruïnes te onderzoeken die verband houden met de Essex Serpent, een legendarisch beest die is ontstaan na een aardbeving. Ze ruilt haar leven in Londen in voor het Engelse platteland om op zoek te gaan naar mythische wezens.

Greatness Code – 13 mei

Greatness Code krijgt een nieuw seizoen op Apple TV+. In deze documentaire zien we elke aflevering een iconische atleet die vertellen over het moment van de grote doorbraak. In het nieuwe seizoen zien we onder andere skateboarder Leticia Bufoni, de bekende ex-skiër Linsey Vonn en de Engelse voetballer Marcus Rashford.

Now and Then – 20 mei

Now and Then is een thriller met verschillende lagen. De Apple TV+-serie verkent het verschil tussen jongeren met levensdoelen en de werkelijkheid van het volwassen leven. Het leven van een groep schoolvrienden verandert voor goed als tijdens een feestweekend een van hen overlijdt. Twintig jaar later komen de vijf overgebleven vrienden weer samen vanwege een bedreiging. Deze vormt een gevaar voor hun op het oog perfecte levens.

Prehistoric Planet – 23 mei

Prehistoric Planet presenteert weinige bekende en verrassende feiten over het leven van dinosauriërs tegen de achtergrond van de omgevingen van het Krijt, inclusief kusten, woestijnen, meren, ijswerelden en bossen. Van onthullende opvoedingstechnieken van de Tyrannosaurus Rex tot het verkennen van de mysterieuze diepten van de oceanen en de dodelijke gevaren in de lucht. Dat doet Apple TV+ met geweldige graphics en muziek.

Physical – 3 juni

Tijd voor een nieuw seizoen van Physical op Apple TV+. Het verhaal speelt zich af in San Diego in de jaren 80 en draait dus om Sheila Rubin. De huisvrouw doet er alles aan om haar controversiële man te ondersteunen in zijn werk, maar leeft achter de schermen haar leven op zeer bijzondere wijze. De buitenwereld ziet het misschien niet, maar Rubin heeft te maken met een vertekend zelfbeeld en moet strijden voor haar eigen gezondheid. Iets dat ze voor elkaar krijgt door een fantastische ontdekking: de wereld van aerobics.

For All Manklind – 10 juni

Weer een serie die terugkeert op Apple TV+. Dit keer een derde seizoen. Na de race naar de maan tussen de Russen en Amerikanen gaan ze nu voor Mars. Ook daar lopen de spanningen weer op. Zowel tussen de landen als op persoonlijk vlak.