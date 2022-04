Apple TV+ wint voor de eerste keer deze prestigieuze prijs

Het kan maar niet op voor Apple TV+. De streamingdienst van het bedrijf uit Cupertino weet weer een prijs aan het palmares toe te voegen.

We mogen nu wel zeggen dat Apple TV+ zich definitief heeft gevestigd als streamingdienst. Eerder wist het al een hoop Emmy’s te vergaren met Ted Lasso en recent won het natuurlijk een Oscar in de categorie beste film met CODA. Bij die prijzen blijft het niet, want het wint nu ook voor het eerst een BAFTA.

Apple TV+ opnieuw in de prijzen

De BAFTA’s zijn de hoogste filmprijzen van Groot-Brittannië en die hebben ook internationaal veel aanzien. Waarschijnlijk denk je nu dat Ted Lasso voor de zoveelste keer in de prijzen is gevallen, maar dat gaat nu niet op. Apple TV+ weet nu met twee documentaires te scoren, wat meteen ook de veelzijdigheid van de dienst laat zien.

Als eerste krijgt Apple TV+ een BAFTA voor 9/11: Inside the President’s War Room. De documentaire ging er vandoor met de titel voor beste montage. 1971: The Year Music Changed Everything krijgt de prijs voor beste muziek in een documentaire.

Dit zijn de documentaires

9/11 Inside the President’s War Room vertelt het verhaal van de gebeurtenissen op 11 september 2001 uit de ogen van de president en zijn ministers. De Apple TV+-documentaire laat de eerste 12 uur na de aanslagen zien en geeft de dillema’s van de regering weer.

De titel 1971: The Year Music Changed Everything vertelt eigenlijk alles. Het is een tumultueuze periode in de muziekindustrie die als het ware herboren wordt. Invloeden zoals politieke en culturele omwenteling van die tijd bereiken ook de muziek. Sterren bereiken nieuwe hoogten en nieuw talent zocht de grenzen op van het toneel als nooit tevoren. De documentaire op Apple TV+ wil dit alles laten zien.

In totaal heeft Apple TV+ nu al een stevig trackrecord neergezet op het gebied van prijzen en nominaties. Bij elkaar is het nu 961 keer genomineerd voor een prijs en 243 keer wist het daadwerkelijk ook te winnen.