Apple TV+ bood meer dan NBC voor They Call Me Magic

Binnenkort kun je op Apple TV+ genieten van een nieuwe documentaire serie. Het gaat om They Call Me Magic, waarin het leven van voormalige basketball speler Magic Johnson centraal staat. In aan loop naar de release heeft Johnson nu een paar interessante uitspraken gedaan over zijn serie.

Tegenover Variety gaat Johnson in op hoe de serie van start is gegaan. En hoe de reeks uiteindelijk bij Apple TV+ terecht is gekomen en op 22 april moet gaan beginnen.

Apple TV+ krijgt They Call Me Magic

Volgens Magic Johnson is het balletje voor They Call Me Magic gaan rollen nadat Netflix zijn succesvolle The Last Dance-documentaire lanceerde. Daar speelde hij ook een rol in en als gevolg daarvan klopten verschillende partijen bij hem aan. Naar eigen zeggen heeft iedereen hem gebeld. NBC had het eerste serieuze bod uitgebracht. Maar toen kwam Apple, die de serie voor Apple TV+ wilde hebben. En zij kwamen met een beter bod. Johnson zei dat Apple binnenkwam met woorden ‘This is over’. En zodoende kwam de serie bij hen terecht.

Johnson noemt geen bedragen of wat de voorwaarden zijn die Apple TV+ bracht, maar waarschijnlijk was het gewoon een bod met een hoger bedrag. En daar kan je dan geen nee op zeggen. Dus helaas voor NBC. De reeks bestaat uit vier afleveringen en draait dus om het leven van Magic Johnson. Daarbij gaat het onder andere om zijn leven als basketballer. Als de Point Guard van de Los Angeles Lakers wordt hij gezien als één van de beste spelers ooit. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor zijn persoonlijke leven, waar hij in de jaren negentig HIV-positief werd getest en toen stopte met speler, om later weer terug te komen.

Leven na basketbal

Ook zal er in They Call Me Magic op Apple TV+ aandacht zijn voor zijn leven na de sport. Zo is hij de president van basketball operations voor de Los Angeles Lakers geweest en is hij een persoon die veel heeft gedaan voor de Afro Amerikaanse community. Op 22 april wordt de serie uitgebracht.