Apple trekt zich vanwege ongenoegen terug uit privacycoalitie

Apple heeft besloten om uit een handelsgroep te stappen waarvan het bedrijf dacht dat die volledig in het teken van privacy voor gebruikers stond. Het gaat om de zogenaamde State Privacy and Security Coalition (SPSC). Dat deed het bedrijf nadat het eerder haar zorgen uiten over de manier waarop de groep te werk gaat.

Voordat het bedrijf uit Cupertino besloot op te stappen, deelde het haar zorgen over het feit dat de wetgeving waar de groep zich hard voor maakte niet adequaat de privacy van gebruikers beschermt. De groep bestaat onder meer uit leden als Google, Meta en de gigantische Amerikaanse telefoonprovider AT&T.

Apple stapt uit coalitie

De SPSC stelt zichzelf voor als een coalitie van grote internet-, communicatie-, winkel- en mediabedrijven die zich inzet voor allerlei belangrijke voorschriften. Denk dan aan voorschriften op het gebied van databeveiliging, inbreukmelding, privacy in het algemeen en consumentenbescherming. Dat lees je in deze brief aan de FTC.



SCOOP in MT: Apple is leaving the State Privacy and Security Coalition, the major coalition pushing for industry-friendly privacy legislation in the states. Apple left because it feels those bills don’t adequately protect user privacy. pic.twitter.com/KCA9QU9Uvy — Emily Birnbaum (@birnbaum_e) April 7, 2022

Maar nu besluit Apple dus om uit de groep te stappen. Want het bedrijf heeft niet het idee dat deze coalitie genoeg doet voor het beschermen van de privacy van gebruikers. Of dat heel handig is, is een tweede. Want als je in het systeem zit, dan heb je meer kans om dingen bij te sturen dan wanneer je er niet aan meedoet.

De iPhone-maker doet dit niet zomaar

Apple doet dit niet zomaar natuurlijk. Privacyvoorvechters vinden namelijk dat de SPSC vaak behoorlijk zwakke voorstellen indient als het gaat om het beschermen van privacy van gebruikers. Dat gebeurt in verschillende staten, met als doel dat het Congres een federale wet hierover goedkeurt.

Bovendien vinden de voorvechters van privacy dat de SPSC vaak handelt in het belang van de aangemelde bedrijven en niet de consumenten. Aangezien Apple van privacy een belangrijke pilaar maakt, kun je dergelijke smet beter niet op je imago hebben. In dat opzicht is het dus zeer begrijpelijk dat dit nu gebeurt.

