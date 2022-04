Apple schroeft productie iPhone 13 op (ten koste van de iPhone SE)

Aangezien de vraag naar de iPhone SE niet zo groot is als verwacht, schroeft Apple nu naar verluidt de productie van de iPhone 13 op. Dat gaat ten koste van de iPhone SE-bestellingen die het bedrijf had uitstaan bij productiepartners. De 13 is in principe gewoon leverbaar, maar zo ontstaan er geen leveringsproblemen.

Dit is wat Loop Captial-analist John Donovan althans meldt, via Seeking Alpha. De nieuwe iPhone SE, die enkele weken geleden uitkwam, is dus nog maar net verkrijgbaar. Maar de productie gaat er nu al op achteruit. Dat is geen nieuws, aangezien we dat eind vorig maart al te horen kregen van Ming-Chi Kuo.

iPhone 13-productie in de lift

In hetzelfde Seeking Alpha-bericht staat dat Apple zich vergist in de vraag naar kleinere smartphones. Eerder bleek namelijk dat de productie van de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini snel teruggeschroefd werden om dezelfde reden. Dergelijke smartphones zijn niet aantrekkelijk voor massaconsumptie, blijkt telkens weer.

Bovendien is het zo dat de reguliere iPhone 13 gewoon goed verkrijgbaar is, waardoor consumenten dus ook niets nodig hebben om op terug te vallen. In dat kader is het een logisch besluit om een smartphone die tegenvalt in de verkoop wat meer los te laten. Zo kun je je immers concentreren op een product dat wel goed scoort.

Komt als een verrassing

Donovan claimt dat dit nieuws als een verrassing komt voor Apple; het bedrijf had dit klaarblijkelijk niet verwacht. De iPhone SE (2022) heeft dezelfde processor als de iPhone 13 en biedt tevens ondersteuning aan voor 5G. Verder zijn er weinig noemenswaardige verschillen die doorslaggevend zijn, behalve dan het scherm.

Dat beide smartphones dezelfde onderdelen gebruiken, komt Apple wel mooi uit. Want de chips voor de processor en 5G-verbinding kunnen gewoon in de iPhone 13 gebruikt worden. Er gaan dus weinig dingen verloren in dit besluit. Maar wat dit betekent voor de SE of de mini in het algemeen? De tijd zal het leren.

Seeking Alpha