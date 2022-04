Pages, Keynote en Number voor het eerst in zes maanden bijgewerkt

Apple heeft, voor de eerste keer in zes maanden tijd, zijn iWork-apps voorzien van een update. Pages, Keynote en Numbers zijn voorzien van nieuwe toevoegingen en verbeteringen.

Benieuwd wat de nieuwe update betekent voor de Apple-apps? We zetten de wijzigingen voor je op een rijtje.

Apple rolt update uit voor iWork Suite

Dankzij de update zijn de apps binnen de iWork Suite van Apple toe aan versie nummer 12.0. Deze update wordt normaliter automatisch doorgevoerd, maar het is ook zeker mogelijk om hem handmatig te installeren.

Om dit te doen ga je naar de App Store, druk je op je profielfoto en selecteer je Werk bij onder het kopje Komende automatische updates.

Nieuw in Pages

Het is vanuit Pages mogelijk om je werk direct te publiceren in Apple Boeken. In versie 12.0 kunnen consumenten vanuit de tekstverwerker bestanden uploaden die maximaal 2GB groot zijn. Je krijgt daarbij ook meer opties voor paginanummering en kunt makkelijker de lettergrootte aanpassen.

Mensen die gebruikmaken van de iOS-versie van de Apple-app krijgen nieuwe snelkoppelingen te zien wanneer ze het icoontje langer ingedrukt houden. Via deze weg is het mogelijk om direct vanaf het thuisscherm van je iPhone een nieuw document te openen.

De derde toevoeging is de ondersteuning voor meer VoiceOver-opties. Binnen de app is het mogelijk om reacties voor te lezen en wijzigingen te volgen.

Apple’s Numbers

Apple maakt het in Numbers makkelijker om schermafbeeldingen te nemen in je spreadsheets, zonder dat je te veel informatie deelt. Je kunt dus snel een screenshot maken van een tabel, zonder formules of categorieën in beeld te brengen.

In versie 12.0 van de iWork Suite is het ook mogelijk om de lettergrootte makkelijker aan te passen. Net als Pages krijgt ook Numbers meer VoiceOver-opties. Voor deze specifieke applicaties wordt het mogelijk gemaakt om formules te creëeren en in te vullen dankzij de toegankelijkheid-opties.

Keynote

Mensen die vaak Keynote gebruiken zullen ook tevreden zijn met de nieuwe versie. De applicatie is in de mogelijkheid om in te zoomen op dia’s. Je kunt ze tot wel 400% groter maken dan het origineel. Uiteraard zal ook de lettergrootte in deze aangepast worden.

Apple heeft Keynote, Pages en Numbers alle drie voorzien van Shortcut-ondersteuning op macOS. Dankzij de toevoeging is het mogelijk om makkelijker nieuwe documenten aan te maken, rijen toe te voegen en een presentatie te starten.