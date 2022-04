Apple op zoek naar overnames, maar wat precies?

Apple presenteerde afgelopen nacht haar kwartaalcijfers. Daarbij kwam ook het woord overnames naar voren. Maar wat wil het bedrijf precies?

De financiële cijfers van Apple zijn natuurlijk interessant, maar tijdens de presentatie daarvan deed Tim Cook een opmerkelijke uitspraak. De topman van het bedrijf had het over overnames.

Apple doet regelmatig overnames, maar vaak zijn deze niet al te groot. Toch laat Cook nu weten dat hij het niet uitsluit. Toch hoeven die bedrijven niet grote reuzen zijn, want hij zegt voor al IP en talent te willen. “We laten iets groters niet buiten beschouwing als de kans zich voordoet. Ik ga de lijst niet met jullie doornemen tijdens dit gesprek, maar we zijn altijd op zoek,” zegt de topman tegen de aanwezigen.

Apple en overnames

De lijst van overnames van Apple is inmiddels ontzettend lang. Wat opvalt is dat het vooral wat kleinere bedrijven en start-ups zijn die bepaalde technieken ontwikkelen die Apple dan weer kan toepassen in haar soft- en hardware. Vorig jaar berekende BBC dat Apple elke drie tot vier weken een overname doet.

De bekendste en grootste overname dateert alweer uit 2014. Toen nam Apple koptelefoonfabrikant en streamingdienst Beats over. Ook in 2019 had het een grote overname. Toen nam de fabrikant de meerderheid over van de smartphonemodemtak van Intel. Hier was zo’n 1 miljard mee gemoeid. Hiermee kreeg de iPhone-maker een flink aantal draadloze technologieën in bezit.

Er wordt ook volop gespeculeerd in de media over nieuwe overnames. Een van de belangrijkste kandidaten zou fitness-bedrijf Peloton zijn. Dit moet vooral ten goede komen voor de Apple Watch en Apple Fitness+. Die laatste dienst biedt het bedrijf in een aantal landen aan. Het levert fitnesslessen en instructievideo’s voor trainingen. Zo’n overname is dus eigenlijk hetzelfde wat het bedrijf deed met Beats. Het kreeg daarmee nieuwe devices in handen en kon tegelijkertijd Apple Music verbeteren.

Streamen

Een andere tak die veel genoemd wordt is de streamingtak. De iPhone-fabrikant werkt hard aan het uitbreiden van Apple TV+. De dienst boekte het afgelopen jaar flink succes door een Oscar voor beste film te winnen en reeg Ted Lasso de Emmy Awards aaneen.

Apple werd genoemd om MGM over te nemen, maar uiteindelijk ging Amazon Prime Video ermee vandoor door 8,45 miljard neer te leggen. Ook Hello Sunshine zong rond maar de productiemaatschappij van Reese Withersoon ging uiteindelijk naar Blackstone. De naam A24 zing nog rond, maar niets wijst erop dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

Waarschijnlijk zullen de overnames van verschillende kleinere bedrijven met bepaalde technieken gewoon doorgaan. Wat de volgende grote klapper is, dat blijft afwachten.