Apple-onderzoek: third-party apps overschaduwen Apples applicaties

Apple heeft laten onderzoeken in hoeverre haar eigen apps beter scoren op het eigen platformen in vergelijking met apps van derde partijen. Dat onderzoek is uitgevoerd door economen van de Analysis Group. De onderzoekers nemen apps uit allerlei categorieën mee, zoals muziekstreaming, kaarten en nog veel meer.

Uit dat onderzoek komt in elk geval naar voren dat het aantal third-party apps gigantisch is toegenomen in de App Store. Toen de digitale winkel meer dan een decennium geleden open ging, waren er ongeveer 500 apps. Nu staat dat aantal alweer op 1,8 miljoen applicaties die dus niet afkomstig zijn uit de stal van Apple.

Apple maakt zelf relatief weinig apps

Ter vergelijking: Apple zelf heeft zestig apps klaarstaan voor gebruikers. Meer dan 99,99 procent van het appaanbod in de App Store is dus afkomstig van andere ontwikkelaars. Dat levert – in elk geval in theorie – dus een vruchtbare en zeer competitieve markt op voor iedereen die zijn of haar app wil uitbrengen in de Store.

Uit het onderzoek komen verder nog een aantal interessante dingen naar voren:

Er bestaan app-categorieën waarin Apple niet vertegenwoordigd is (zoals sociale media, dating, eten en drinken en reizen)

Per land verschilt welke app er bovenaan de lijst staat

Third-party apps zijn in veel gevallen populairder dan de apps van Apple (zoals je in het bovenstaande voorbeeld kunt zien)

Over het algemeen worden Apples eigen apps minder vaak gebruikt op iPhone, ondanks het feit dat ze vooraf geïnstalleerd zijn

iPhone-gebruikers hebben veel apps vanuit één categorie, zoals communicatie, nieuws en navigatie

Zijn Apples eigen apps wel zo populair?

Daarnaast gaat het onderzoek dieper in op de populariteit van grote apps ten opzichte van Apples eigen apps. Zo zijn Spotify, Google Maps en Netflix in veel gevallen populairder dan het eigen aanbod, in de vorm van Music, Kaarten TV+.

Met dit onderzoek wil Apple een antwoord geven op de vraag in hoeverre er sprake is van concurrentiebeperking op haar platformen. Het onderzoek is gedaan door externe partijen, dus dat is positief. Maar het bedrijf legt wel nadruk op specifieke elementen als het gaat om de uitkomst, waardoor er wellicht een vertekend beeld ontstaat. Daardoor lijkt het er in elk geval niet op dat haar eigen apps een groot voordeel hebben ten opzichte van third-party diensten.

Apple