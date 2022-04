Apple stapt in 2024 mogelijk al over op OLED voor iPad en MacBooks

OLED-schermen worden al lang toegepast door verschillende computer- en tabletmakers. Nu lijkt ook Apple overstag te gaan.

Er gaan al lange tijd geruchten over OLED-schermen voor de iPads en MacBooks. Volgens de nieuwe berichtgeving is het in 2024 eindelijk zover en gaat het dan gebeuren.

Een OLED voor de iPad en MacBook?

Veel Apple-gebruikers zien maar al te graag een OLED-scherm in hun iPad of MacBook. Al jarenlang klinkt de roep erom en dus zijn er ook geruchten. Eerst werd al 2022 genoemd en later 2023. Nu lijkt 2024 het jaar te worden dat het zover is als we The Elec moeten geloven.

Verschillende bedrijven willen maar al te graag aan Apple OLED-schermen leveren. Zo zijn de Zuid-Koreaanse bedrijven LG en Samsung in de race om de opdracht. Daar komt nu nog een partij bij. Het Chinese BOE werkt aan een productielijn voor een Gen 8.6 OLED-scherm.

Samsung, LG en BOE aan de slag voor Apple

Samsung en LG gaan als eerste een Gen 6 scherm maken voor de iPads van Apple die in 2024 moeten uitkomen. Daarna zullen de twee overstappen naar Gen 8.5 voor de MacBooks. Gen 8.5 levert meer OLED-panelen per productie en zijn dus goedkoper.

BOE test daarnaast ook een nieuwe technologie. Die moet ervoor zorgen dat de schermen helderder worden en een langere levensduur hebben. Daarvoor zijn deze schermen meer geschikt voor MacBooks en iPads dan een iPhone, aangezien gebruikers een tablet en laptop voor een langere tijd achter elkaar gebruiken.

In november kwamen er al berichten naar buiten dat Samsung bezig is met het ontwikkelen van OLED-schermen voor Apple. Datzelfde The Elec meldde toen dat de schermen bedoeld waren voor 2025, maar dat lijkt nu dus een jaar eerder te gebeuren. Wel lijken alle bedrijven nog extra capaciteit te moeten inrichten om de productie van de schermen ook echt mogelijk te maken.

In een aantal Apple-producten wordt OLED natuurlijk al toegepast. Zo zie je de schermen al in iPhones en Apple Watches. Deze worden al gemaakt door LG en Samsung.