Apple wil niks meer te maken hebben met Will Smith

Voorafgaand aan de uitreiking van de Oscars lag de wereld aan de voeten van Will Smith. Met zijn rol in King Richard was hij de grote favoriet om de Oscar voor beste acteur te winnen. En die won hij ook. Maar niet voordat hij het podium opliep en Chris Rock een klap verkocht.

Sindsdien kijkt de wereld anders naar Will Smith. Zijn video’s waarin hij stelt dat geweld nooit de antwoord mag zijn, staan nu in een ander daglicht. En ook willen steeds minder partijen met hem samenwerken. Zo ook Apple.

Apple trekt handen af van Will Smith-project

Er was namelijk een plan om een film te maken gebaseerd op het leven van Will Smith. Dit project werd bij verschillende bedrijven gepitcht. Apple en Netflix leken daarbij de meest voor de handliggende partijen om dat project op te pakken. Maar volgens The Sun heeft Apple nu zijn bod teruggetrokken. Ook Netflix zou geen interesse meer hebben in het verhaal.

Het geld dat door Apple geboden zou worden op de film rondom het leven van Will Smith wordt nu gebruikt voor nieuwe projecten. Daarbij benadrukt men dat het de voorkeur heeft om een project te ondersteunen waarin Afro-Amerikaanse acteurs een hoofdrol hebben, om zo die doelgroep te ondersteunen. Men denkt dan aan acteurs die beter geschikt zijn voor een brede doelgroep, zoals Mike Epps en Michael B. Jordan.

Andere projecten in moeilijkheden

De film rondom het leven van Will Smith is niet het enige project dat door zijn uitspatting in de problemen is gekomen. Er waren ook plannen voor een film als Bad Boys 4 en Fast and Loose. Deze projecten staan nu op losse schroeven en worden voorlopig in de ijskast gezet. Of ze daar nog uitkomen, dat is nog maar de vraag. Aan de andere kant laat iemand als Louis CK die ook werd uitgekotst zien dat je na verloop van tijd alsnog ene kans kan krijgen.

Wel weten we dat er binnenkort een Will Smith-film op Apple TV+ verschijnt in de vorm van Emancipation. Die is namelijk al zo goed als af en heeft het bedrijf flink geld voor betaald. Of die ook daadwerkelijk wordt uitgebracht, dat is nog even afwachten.