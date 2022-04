‘Apple werkt aan deze 8 nieuwe apparaten met de M2-chip’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, dan werkt Apple aan een behoorlijk aantal nieuwe apparaten die de M2-processor gaan krijgen. Het zou gaan om acht verschillende Mac-apparaten. De onlangs gelanceerde Mac Studio krijgt waarschijnlijk voorlopig geen upgrade; maar om welke apparaten gaat het dan wel?

Bloomberg schrijft onder meer dat we een MacBook Air met een GPU met tien kernen mogen verwachten. Redacteur Mark Gurman claimt daar bewijs voor te hebben gezien. Daarnaast spreekt Gurman over een betaalbare versie van de MacBook Pro met een M2-processor, die dezelfde specificaties als de Air moet krijgen.

Waar werkt Apple allemaal aan?

Verder noemt Gurman in z’n artikel de 14- en 16-inch modellen van de MacBook Pro, evenals een nieuwe Mac mini en een Mac Pro. Ook die moeten dus allemaal een M2-processor gaan krijgen mettertijd. Een Mac mini met een M1 Pro-processor kwamen eveneens bovendrijven; maar de kans bestaat dat die computer nooit het daglicht ziet.

Waarschijnlijk komt dat doordat Apple zich liever wil concentreren op de dit jaar gelanceerde Mac Studio. Hoe dan ook, de 14- en 16-inch versies van de Pro krijgen mogelijk ook opties voor chips die de namen M2 Pro en M2 Max dragen. De M2 Max krijgt mogelijk twaalf processorkernen en 38 grafische kernen van het bedrijf.

Opvallende keuzes van de fabrikant

Mocht dit nieuws kloppen, dan maakt Apple soms bijzondere keuzes. Zo lijkt het er voor nu niet op dat de betaalbare M2 MacBook Pro heel veel anders gaat zijn dan de nieuwe MacBook Air. Wellicht wel qua design en formaat, maar op het gebied van specificaties hoef je vooralsnog geen grote verschillen te verwachten.

Daarnaast wordt er geen woord gerept over een nieuwe iMac. We weten dus nog niets over een opvolger van de huidige M1-variant of de onlangs uit de productie gehaalde 27-inch versie. Gurman laat tot slot weten dat hij al zijn informatie uit logs voor ontwikkelaars haalt; info die dus in feite openbaar is.

Bloomberg