Apple Music: hoe jij nog beter je favoriete muziek deelt op Instagram

De muziekstreamingdienst Apple Music en Instagram werken vanaf nu nog nauwer met elkaar samen. Instagram voert in een recent uitgebrachte update namelijk grote veranderingen door op het gebied van berichten delen. Daarin wordt de Apple-dienst dus niet overgeslagen.

Instagram legt alles uit over de gloednieuwe update in een recent gepubliceerde blogpost. Gebruikers van de app kunnen dus rekenen op veel nieuwe functies met betrekking tot het versturen van berichten naar elkaar. Zo is het voortaan dus ook gemakkelijker om je favoriete tracks met elkaar te delen via het platform.

Apple Music en Instagram

Beide diensten werken dus beter met elkaar samen, waardoor je tot dertig seconden van een bepaald nummer met je vrienden kunt delen. In dat berichten kunnen ontvangers het nummer afspelen en pauzeren. Ook kunnen ze het liedje zo vaak afspelen als ze willen. De enige beperking lijkt dus die dertig seconden te zijn.

Daar blijft het echter niet bij. Want dezelfde integratie is namelijk ook live voor andere diensten die je muziek laten streamen. Denk dan aan Amazon Music en natuurlijk Spotify, de grootste muziekstreamingdienst van dit moment. Je hoeft hiervoor dus niet per se een abonnement te hebben op Apple Music.

Gratis luisteren naar de muziek

Wanneer je via één van de drie eerdergenoemde streamingdiensten een nummer deelt, dan kan de ontvanger de muziek gratis beluisteren. Die dertig seconden zijn dus een gratis voorproefje. Wanneer je op het nummer tapt, dan probeert de smartphone de app van de dienst te openen. Die moet je wel hebben dan.

Ook dien je een abonnement op die specifieke dienst te hebben, mits ze geen gratis proefperiode of onbetaalde versie aanbieden. Gelukkig kun je natuurlijk ook altijd de naam van het nummer opzoeken en beluisteren via YouTube of SoundCloud. Maar dan heb je wellicht kans dat het nummer daar niet beschikbaar is.

Instagram