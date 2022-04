Apple Music gaat voor de ultieme audiobeleving met ‘One Mix’

Apple Music lanceert opnieuw haar maandelijkse samenwerking met dj’s met One Mix, waarin live recordings aan bod komen via Boiler Room. De populaire streamingdienst presenteert die opnames in ruimtelijke audio. Heb je dus een relatief recent uitgebracht audioproduct van Apple, dan kun je daar van genieten.

One Mix keert terug met technopionier DJ Jeff Mills aan de knoppen, die een uur lang zijn werk uitvoert. Apple Music-curator Boiler Room richt zich vervolgens op het brengen van andere exclusieve content. Zo krijg je vijftien nieuwe opnamen te horen van verschillende dj’s. En dat allemaal dus in de ruimtelijke audioweergave.

One Mix keert terug naar Apple Music

Eerder was One Mix al te horen bij Apple Music. Na 288 mixes vond de dienst het destijds wel welletjes, waardoor de set aan zijn einde kwam. Maar nu krijgen we dus maandelijks een mix van een enkele artiest te horen bij de dienst. De eerste nieuwe mix heet Outer to Inner Atmosphere: The Escape Velocity Mix.

De opnamen die je hoort via Boiler Room zijn overigens live opgenomen tijdens verschillende optredens. De vijftien nummers werden vastgelegd tijdens optredens in nachtclubs en op festivals en raves. Daarnaast zijn ze voor het eerst gemixt in ruimtelijke audio, wat dus een unieke ervaring moet opleveren voor luisteraars.

Meer sessies komen eraan

Apple laat weten dat er in de komende periode meer nummers toegevoegd worden aan de samengestelde lijst van Boiler Room. Wat we in de toekomst kunnen verwachten, is nog even afwachten. Daarnaast is ook nog niet duidelijk hoe lang Apple voornemens nu door te gaan met de mixes van verschillende dj’s.

Eind vorig jaar kwam in het nieuws dat Apple Music beter is in het herkennen van artiesten die lange mixes droppen op de streamingdienst. Daardoor kunnen ze gecompenseerd worden voor hun werk. Dat is wellicht ook de reden dat er een vernieuwde focus op dit soort muziek ligt.

Apple Music