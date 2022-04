Gigantische collectie Apple-hardware te zien in nieuw Pools museum

Ben jij gek op Apple en zoek je nog een toffe stedentrip? Dan is het zeker geen gek idee om een reis naar Warschau te boeken. In de Poolse hoofdstad wordt er halverwege dit jaar een heus museum geopend waar je appelvormige hart sneller van gaat kloppen.

De collectie van het nieuwe museum is niet misselijk. Eigenaar Jacek Lupina laat weten dat er ruim 1600 items te zien zijn in de tentoonstelling die volledig gericht is op de geschiedenis en de ontwikkeling van Apple-producten.

Apple-museum later dit jaar in Polen

Onder die 1600 items vallen computers, telefoons, accessoires, software, randapparatuur en verschillende multimedia-apparaten. Bezoekers krijgen in het museum niet alleen de mogelijkheid om de spullen te bekijken, maar zullen ook deel kunnen nemen in allerlei activiteiten. Via deze weg krijgen ze een goede indruk van de tijd waarin Apple opgericht werd en hoe de processen erachter verliepen.

Apple Museum Poland, zoals het museum gaat heten, zal te vinden zijn in de Norblin fabriek in Warschau. Het complex heeft een oppervlakte van 350 vierkante meter. Ter vergelijking: het Rijksmuseum is met 12.000 vierkante meter bijna vier keer zo groot.

Naast de vele technologie biedt Apple Museum Poland ook een hoop promotiemateriaal. Denk hierbij aan unieke posters, content en souveniertjes van het bedrijf.

‘Een bron aan inspiratie’

Volgens eigenaar Jacek Lupina en exposanten moet de tentoonstelling “een bron aan inspiratie” worden. Apple Museum Poland wordt een ode aan de creativiteit. Creativiteit waar de mensen achter het succesvolle bedrijf gebruik van maakten om hun ideeën om te zetten naar de werkelijkheid.

Het is de bedoeling dat het museum halverwege deze maand zijn deuren opent, al wordt er nog niet gesproken van een exacte datum. Informatie over Apple Museum Poland, zoals prijzen en openingsuren zullen later op de website verschijnen. Je kunt wel alvast een kijkje nemen om het verhaal achter het idee te ontdekken.