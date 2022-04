Apple richt zich op het milieu, maar hoe duurzaam is het bedrijf echt?

Naast de focus op privacy weet menig consument inmiddels ook wel dat Apple vol inzet op het milieu. De USB-C-adapter verdween al uit het doosje van de iPhone en in menig keynote wordt er gesproken over duurzaamheid.

Die focus is natuurlijk al een belangrijke stap, maar hoe goed doet Apple het daadwerkelijk op dit gebied? Twee dagen voor International Earth Day (2022) krijgen we het antwoord.

Zo duurzaam is Apple echt

In het afgelopen jaar is Apple, op het gebied van duurzaamheid, hard vooruit gegaan. Dat maakt het Amerikaanse bedrijf zelf bekend. Bijna 20% van de gebruikte materialen in producten waren gerecycled. Een mijlpaal in de groeiende plannen van het bedrijf om een minder grote stempel te drukken op het milieu. Misschien nog wel een grotere mijlpaal is te vinden op het gebied van aluminium. Ruim 59% van het gebruikte materiaal is afkomstig van recycling.

De mijlpalen zijn onder andere het resultaat van een grote innovatie. Apple maakt gebruik van de Taz-machine die in de mogelijkheid is om meer materialen te herwinnen op het moment dat elektronische apparaten gerecycled worden. Dit doel wordt behaald door bijvoorbeeld magneten en audiomodulen van elkaar te scheiden.

Plannen voor de toekomst

Apple’s ambities zijn op dit gebied groot. Het Amerikaanse bedrijf heeft bijvoorbeeld de wens om vanaf 2025 zijn producten alleen nog maar in volledig plastic-vrije verpakkingen te stoppen. Op dit moment gebruikt Apple voor zijn verpakkingen slechts 4% plastic, dus dat doel is zeker haalbaar. Daarnaast is er ook de wens om vanaf 2030 volledig klimaatneutraal te zijn.

Het einddoel is overigens duidelijk. Lisa Jackson, Vice President of Environment, wil dat Apple niets meer van de aarde nodig heeft. “Op een dag willen we producten maken zonder ook maar iets van de aarde af te nemen”, laat ze weten.

Apple deelt deze week overigens niet alleen zijn eigen prestaties. Ter eren van International Earth Day vraagt het bedrijf überhaupt meer aandacht voor het milieu. Uiteraard gebruikt het daar diensten als Music, Podcasts en Fitness+ voor.