Apple haalt de Handige Harry in je naar boven met Self Service Repair

Apple heeft in de Verenigde Staten een nieuw dienst gestart: Self Service Repair. Via deze weg ben jij in de mogelijkheid je eigen iPhone, met behulp van een handige reparatieset, te fixen op het moment dat hij kapot is.

De dienst is op dit moment alleen in de VS beschikbaar, maar zal later dit jaar ook naar Europa komen. Of Nederland bij de eerste lichting ondersteunde landen zit is op dit moment nog niet bekend.

Repareren kun je leren dankzij Apple

Er is al jarenlang een strijd gaande tussen Apple en de zogeheten Right to Repair-beweging. De groep wil dat de apparaten van het Amerikaanse bedrijf toegankelijker worden, zodat reparatieshops en consumenten beter hun werk kunnen doen. Iets waar Cupertino zich hard tegen verzet. Met de introductie van het nieuwe Self Service Repair-programma beweegt Apple toch een beetje de andere kant op.

Apple stelt consumenten in de gelegenheid hun eigen iPhone te repareren. Dat hoeft niet bij een speciaal punt, maar kan gewoon aan de eigen keukentafel. Zodra je iPhone een defect onderdeel heeft kun jij jezelf via de officiële website aanmelden. Vervolgens kies je een reparatieset voor het desbetreffende onderdeel. Je krijgt dit gereedschapsetje, en het nieuwe onderdeel, vervolgens thuisbezorgd. Met behulp van de handleiding die Apple op zijn website beschikbaar stelt fix jij je smartphone in no-time.

Self Service Repair: 5 belangrijke feiten

Het idee achter Self Service Repair is goed, al zijn er best wel wat vragen die je rond de dienst kunt hebben. Dat hadden we zelf namelijk ook. We beantwoorden om die reden vijf belangrijke vragen:

#1 Maakt Apple reparaties goedkoper?

Ja, het nieuwe programma zorgt ervoor dat jij je iPhone goedkoper kan repareren. Dat heeft alles te maken met het feit dat de arbeidsloon wegvalt. Je betaalt net zoveel voor bepaalde onderdelen als een reparatiewinkel dat zou doen, maar krijgt geen aanvullende kosten.

#2 Welke iPhone-modellen kan ik repareren?

Er zijn op dit moment negen verschillende iPhone-modellen die Apple beschikbaar stelt voor Self Service Repair. Het gaat om de gehele iPhone 12-serie, de gehele iPhone 13-serie en de iPhone SE (2022). De derde generatie, dus. Er wordt gesproken over meer Apple-apparaten die later dit jaar ondersteuning krijgen, maar of daar ook oudere iPhone-modellen bijzitten weten we niet.

#3 Heb ik nog garantie na de reparatie?

De grote vraag der vragen: hoe zit het met mijn garantie na een eigen reparatie? Apple heeft hier zelf nog niet heel veel duidelijk over gemaakt, maar volgens bepaalde Amerikaanse websites zit dit wel goed. Zodra jij je iPhone via dit programma zelf repareert valt hij nog steeds onder de Apple-garantie. Zodra dit officieel duidelijk is zullen we dit artikel bijwerken.

#4 Welke iPhone-onderdelen kan ik vervangen?

Apple stelt maar liefst 200 verschillende onderdelen beschikbaar voor zijn programma. Dat zijn bij lange na nog niet alle onderdelen, maar wel degene die het meeste vervangen moeten worden. Zo is het mogelijk om het beeldscherm, de batterij, camera, speakers, SIM-tray en Taptic Engine helemaal zelf te vervangen.

#5 Stelt Apple meer apparaten beschikbaar?

Zoals gezegd is Apple van plan om meer apparaten beschikbaar te stellen voor Self Service Repair. Later dit jaar wordt ondersteuning voor Apple Silicon Macs toegevoegd. Hoe het precies zit met de iPad, Apple Watch en andere apparaten is op dit moment nog niet bekend.