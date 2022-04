Apple gaat deze populaire iPhone-feature in iOS 16 mogelijk flink verbeteren

Tijdens WWDC 2021 introduceerde Apple een belangrijke iPhone-functie, die met de release van iOS 16 nog wel eens flink op de schop kan gaan. We hebben het hier over de iCloud Private Relay-functionaliteit, die beschikbaar is voor betalende iCloud+-klanten. Momenteel is de feature nog in bèta voor die betalende klanten.

Geruchtenmakers laten echter weten dat de manier waarop iCloud Private Relay werkt in de toekomst kan veranderen. Ze melden dat we hier mogelijk tijdens WWDC 2022 meer over te horen krijgen. Ook moeten de nieuwe opties beschikbaar zijn op het moment dat Apple iOS 16 lanceert voor alle gebruikers.

Populaire iPhone-functie op de schop?

Die geruchtenmakers baseren hun nieuws op basis van verschillende bronnen, die helaas niet allemaal met namen en rugnummers genoemd worden. iOS 16 brengt naar verluidt verbeteringen op het gebied van privacy naar gebruikers toe. Daardoor zou de basis van de Private Relay al meteen een stuk beter moeten worden.

Zo is het onder meer de bedoeling dat Apple de omvang van Private Relay vergroot. Apple wil waarschijnlijk de VPN-achtige tunnel gebruiken als basis voor de aankomende privacyonderdelen. Met iOS 16 op je iPhone zou de iCloud-functionaliteit zelfs een “altijd-aan-functie” zijn waar apps gebruik van moeten maken.

Wat is iCloud Private Relay ook alweer?

Misschien gebruik je Private Relay niet of ben je alweer vergeten wat de functie doet. Betalende iCloud+-klanten kunnen Private Relay inzetten als een soort VPN die hun gegevens dus versleuteld over het netwerk verstuurt. Dat gebeurt via de Safari-browser en de servers van Apple. Zo blijft onder meer je IP-adres geheim.

Een groot nadeel van dit verhaal is dat Private Relay niet werkt met apps van derde partijen. Maar als we de nieuwste geruchten dus mogen geloven, dan is dat dus hetgeen wat verandert in de toekomst. Neem dit nieuws wel met een korreltje zout; want dit is de eerste keer dat dit gerucht aan het licht komt.

Digiday