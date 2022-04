Apple en EU opnieuw met elkaar in clinch

Apple en de EU zijn niet de beste vrienden van elkaar. Dit keer wordt de fabrikant door de EU beschuldigd rondom betalingen via de iPhone.

Heb je een iPhone? Dan gebruik je ‘m waarschijnlijk regelmatig voor betalingen. Vooral in combinatie met de Apple Watch is deze erg handig. Je houdt je smartwatch of telefoon bij een pinapparaat en je kunt meteen je rekening betalen. Toch is er ook kritiek. Andere bedrijven kunnen geen gebruik maken van de NFC Chip.

Betalen met de iPhone

De NFC Chip zorgt ervoor dat je telefoon draadloos verbinding kan maken met een pinapparaat. Hierdoor is het mogelijk om betalingen te doen zonder dat je jouw pinpas tevoorschijn hoeft te halen. Dat werkt fantastisch in combinatie met Apple Pay en ook andere betalingsdiensten willen hier gebruik van maken, maar dat laat Apple niet toe.

Dat is voordelig voor Apple, want zo is het de enige partij die een commissie kan krijgen bij een betaling. De andere diensten natuurlijk niet. Het bedrijf claimt zelf overigens dat ze andere diensten blokkeren vanwege de privacy en veiligheid van de gebruiker.

Andere partijen willen dus al te graag gebruikmaken van de NFC-technologie op de iPhone. Onder andere PayPal en Venmo staan hierom te springen, maar ook bijvoorbeeld banken die zo niet meer afhankelijk zijn van alleen Apple Pay.

EU en Apple in de clinch met elkaar

Volgens bronnen van The Financial Times is de Europese Unie niet te spreken over het betalingsmonopoly van Apple op haar eigen apparaten. Het bedrijf kan dan ook een klacht tegemoet zien voor het oneerlijk blokkeren van groepen en banken van het betalingssysteem. Daardoor kan het bedrijf mogelijk boetes tegemoet zien en alsnog gedwongen worden om te veranderen. Eerder deed de ACM al onderzoek naar het gesloten NFC-systeem van Apple.

Apple en de Europese Unie liggen al langer met elkaar in de clinch. Zo zet de EU Apple onder druk om app winkels van derden toe te staan. Datzelfde geldt voor betalingen buiten de App Store om. De EU werkt op dit moment aan de Digital Services Act. Deze moet al die situaties gladstrijken met duidelijke regelgeving.