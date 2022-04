Apple kan binnenkort meer mededingingsregels verwachten van de EU

Apple ligt niet alleen in de clinch met Epic Games. Ook de Europese Unie zit achter het bedrijf aan vanwege een klacht van Spotify.

Apple krijgt de laatste tijd steeds vaker de deksel op de neus vanwege betalingen via de App Store. Het bedrijf staat geen betalingen toe via de systemen van app-makers omdat het anders commissies misloopt. Apple kreeg in Nederland al een boete vanwege het niet toestaan van alternatieve betaalmethodes bij datingapps. Dit keer lijkt de EU extra maatregelen te willen nemen na een klacht van Spotify, meldt Reuters.

Betalingen via de App Store

Vorig jaar beschuldigde De Europese Commissie Apple van concurrentievervalsing in de muziekstreamingmarkt. Het bedrijf dwingt ontwikkelaars om het in-app betalingssysteem van Apple te gebruiken en zo te voorkomen dat gebruikers op een andere manier te betalen. Bij aankopen via de App Store moeten bedrijven 30 procent van hun inkomsten afstaan aan het techbedrijf. Spotify had daarover al in 2019 een klacht ingediend omdat het bedrijf vond dat het op die manier niet eerlijk kon concurreren met Apple Music. Een bron zegt nu tegen Reuters dat de EC op dit moment de zaak aan het versterken is.

Hoewel de nieuwe regels in de Digital Markets Act (DMA) vorige maand tot stand zijn gekomen, hebben de grote techbedrijven als Apple en Google nog twee jaar om er volledig aan te voldoen. Mochten ze dat ondanks de regels niet doen, dan kunnen ze een boete verwachten van maximaal 10 procent van hun wereldwijde omzet. Daarnaast zijn er ook opdrachten om concurrentiebeperkende praktijken af te schaffen.

Andere delen van Apple onder vuur

De muziekstreaming is niet het enige waar Apple zich zorgen over moet maken. De EU heeft haar pijlen ook gericht op het verkopen van e-books en het betalingssysteem Apple Pay.

Hoewel een bron zelf aan Reuters het nieuws heeft bevestigd, weigert de EU zelf op de berichtgeving te reageren.