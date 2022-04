Is dit Apple’s dubbele USB-C-oplader waar iedereen het over had?

Volgens het geruchtencircuit werkt Apple achter de schermen aan een speciale oplader met twee USB-C-poorten aan boord. Op Twitter verschijnen nu enkele afbeeldingen waarop de vermeende oplader te zien is. Mocht ook dit nieuws kloppen, dan werpen we nu een tweede blik op de nog niet aangekondigde accessoire.

Uit de gelekte afbeeldingen maken we op dat de USB-C-oplader een compact design heeft. Apple plaatste de twee poorten pal naast elkaar, wat geen probleem hoeft te zijn. USB-C-kabels zijn slank en smal, waardoor je er altijd goed bij kunt komen. En dat ze allebei aan dezelfde kant zitten, is ook wel handig te noemen.

De stekker aan de andere kant is inklapbaar, waardoor je hem netjes en veilig in je tas kunt stoppen. Het apparaatje blijft dan in elk geval nergens aan haken. Verder lijkt het erop dat de vorm van de oplader gebruikers genoeg grip geeft wanneer je hem in een stopcontact stopt (of er natuurlijk weer uit haalt).

#Apple is planning to release its first 35W dual USB-C charger.#ChargerLAB got the leaked pics of it. It adopts foldable prongs, and unlike other chargers, two USB-C ports are side by side.

We’ll bring more information about this charger.#applecharger #tech #iPhone14 pic.twitter.com/wzyR7bdHdi

— ChargerLAB (@chargerlab) April 12, 2022